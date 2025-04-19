FETÖ’ye ağır darbe

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik 9 ilde eşzamanlı operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Aralarında aktif görevde çalışan astsubayın da olduğu 3 şüpheli tutuklanırken, itirafçı olan 17 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İtirafçıların verdiği ifadeler doğrultusunda 43 örgüt üyesinin deşifre edildiği belirtildi.

ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü/ kontörlü hatlar üzerinden örgütsel iletişim sağladıkları tespit edilen ve KHK ile kapatılan askeri okullardan ilişiği kesilmiş 10 şüpheli, 6 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonla yakalandı. Şüpheliler emniyete götürüldü.

KAÇAMADILAR

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü eski Yargıtay hâkimi Bilal Köseoğlu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç Yargıtay hâkimi Bilal Köseoğlu yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Bilal Köseoğlu'nun kızının bürosunda yakalandığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'da da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.Z. isimli örgüt üyesi gözaltına alındı. Şahsın 2016'da KHK ile kamudan ihraç edildiği öğrenildi.