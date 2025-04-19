Filistin’de yeni bir tehcire asla tahammül etmeyiz

Başkan Erdoğan, İstanbul'da bir otelde Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda konuştu:

İsrail hükümeti, çocuk, kadın, bebek, yaşlı demeden tam bir soykırım halinde Filistinli kardeşlerimizi katlediyor. Hangi ambalajlara sarılırsa sarılsın Filistinlileri binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan sürgün edecek hiçbir teklifin bizce kıymeti harbiyesi yoktur. Milyonlarca Filistinliyi anahtarlarıyla birlikte evlerinden eden anlayışa asla tahammülümüz olamaz. Biz, kardeşlerimizin özgürce ve diğer inançlarla barış içinde yaşamaları için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Tek başımıza da kalsak, Filistin davasını savunmayı sürdüreceğiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen bir Filistin devleti kuruluncaya dek yılmadan, yorulmadan mücadeleyi devam ettireceğiz.

Bölgedeki ülkeleri tehdit ve tedirgin eden bu cinnet hâli, bir an önce son bulmalıdır. Yoksa o ateş, körükleyenleri de kısa bir zaman sonra yakacaktır. Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılar, Netanyahu yönetiminin Ortadoğu'da huzur ve barış istemediğini ortaya koyuyor. Türkiye olarak coğrafyamızdaki hiçbir şımarıklığa, zulme, hiçbir hukuk ve kural tanımazlığa sessiz kalmadık. Bundan sonra da sessiz kalmayacağız. Bölgemizdeki herkes için barışı, huzuru, istikrarı ve güvenliği savunmaya sabırla devam edeceğiz.

BATI NEREDE!



İsrail, zulüm ve barbarlıklarını 18 aydır "medeni" denilen dünyanın ve tüm insanlığın gözleri önünde sergiliyor. Batı dünyası, BM ve uluslararası kurumlar olan biteni sadece izliyor. Üç maymunu oynayan uluslararası hukuk, örgütler, kurumlar, en küçük bir hadisede hemen ambargo silahını çeken Batılı devletler nerede? Nerede BBC, nerede CNN ve diğerleri?



13 MECLİS BAŞKANI KATILDI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un öncülüğünde düzenlenen Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı öncesinde katılımcı meclis başkanlarıyla aile fotoğrafı çektirdi. Toplantıda, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Futuh, Katar Şûra Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Dato Johari bin Abdul, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani, Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmad Safadi, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam, Cezayir Ulusal Meclis Başkan Vekili Hammad Ayoub, Azerbaycan Meclis Başkan Yardımcısı Ali Ahmadov ve Mısır Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Saad El Deen yer aldı.



İSLAM DÜNYASI GAZZE İÇİN BEKLENENİ YAPAMADI



İsrail'e somut tedbir alan ülkelerden bir tanesiyiz. Gazze için ticari işlemleri tamamen durdurarak bu alanda cesur bir adım attık. İçim kan ağlayarak söylüyorum; İslam dünyası da kendisinden bekleneni maalesef yerine getirememiştir. Bunun üzerinde hepimizin uzun uzun düşünmeye, kapsamlı bir muhasebeye ihtiyacımız var.





NETANYAHU VE CİNAYET ŞEBEKESİ ER YA DA GEÇ YARGILANACAK



İŞLEDIĞI cinayetler ve katliamlar yaptırımsız kaldıkça, İsrail hükümeti soykırım politikasına hız veriyor. İsrail cinnet halinde katliam yapıyor. Bu insanlık düşmanı zihniyetle uluslararası hukuk önünde hesaplaşmak, hunharca katledilen on binlerce çocuğa karşı en temel görevimizdir. Unutulmamalıdır ki, cezasız kalan her suç faili daha da şımartır. Netanyahu'nun ve cinayet şebekesi er ya da geç yargılanacak.



MESCİD-İ AKSA KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR



KUDÜS-Ü Şerif'e ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınların da arttığını görüyoruz. Fanatik, soykırımcı İsrailliler; silahlı güvenlik görevlileri eşliğinde ve korumasında Mescid-i Aksa'ya girerek Müslümanları tahrik ediyor, kışkırtıyorlar. Mescid-i Aksa ve Kubbetü's- Sahra'nın içinde bulunduğu Harem-i Şerif, sadece Müslümanlara aittir ve bir bütündür. Bunun zedelenmesine asla izin vermeyiz. Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir ve ebediyete kadar da böyle kalacaktır. İsrail, taciz, baskın ve provokasyonlarına son vermelidir.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ TÜM HEYETLERLE GÖRÜŞMELER YAPTI



DÜNYA BARIŞININ ANAHTARI FİLİSTİN'DİR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin toplantısına katılan tüm parlamento heyetleriyle ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Kurtulmuş toplantıda yaptığı konuşmada da "Dünya barışının kapısı Ortadoğu'dur. O kapının anahtarı ise Filistin'in barışıdır, Filistin'in esenliğidir, Filistin'in huzurudur. Egemen ve tam manasıyla toprak bütünlüğü sağlanmış bir Filistin Devleti'ni er ya da geç göreceğiz. Onun kurulması için mücadele etmeyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Gazze kimsenin babasının malı değildir. Gazze ve Filistin topraklarının tamamı Filistinlilerin helal vatanlarıdır. Filistin'in topraklarına konmak ve buraları sayfiye yeri haline getirmek ham hayaldir, asla gerçekleşmeyecektir" dedi.





SAYIN ERDOĞAN SİZE İHTİYACIMIZ VAR

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Futuh: Bu savaş durmalıdır, bu işgale son verilmelidir ve iki devletli çözüme gidilmelidir, çünkü işgal sürdükçe bu bölgede istikrarsızlık ve kaos devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanı (Başkan Erdoğan'a hitaben), bizim size ihtiyacımız var, Filistin'in de size ihtiyacı var.

