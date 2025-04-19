Filistin’i destekleyen Parlamentolar grubu ilk toplantısı güçlü mesajlar ve çağrılarla tamamlandı

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı, İstanbul'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis başkanlarıyla aile fotoğrafı çektirdi, tek tek meclis başkanlarıyla selamlaştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜM DÜNYAYI, FİLİSTİN HALKININ YÜRÜTTÜĞÜ HAYSİYET MÜCADELESİNE DESTEK OLMAYA DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıdaki konuşmasında, Filistin davasını savunmanın, sadece mazlum bir halkı savunmak olmadığını, Filistin'i savunmanın; insanlığı, barışı ve adaleti savunmak olduğunu belirtti.

Erdoğan, Filistin davasının, yaklaşık bir asırdır her türlü zulme, barbarlığa ve katliama maruz kalmış bir halkın haysiyet davası olduğunu vurguladı.

"Gazeteciler öldürülüyor, uluslararası basın kuruluşları seyrediyor. Çocuklar öldürülüyor, insan hakları savunucuları seyrediyor. Sağlık çalışanları öldürülüyor, Batı dünyası seyrediyor. Yıllardır özgürlükten, haktan, hukuktan, basın hürriyetinden bahsedenler, İsrail'in katliam politikası karşısında tam 18 aydır üç maymunu oynuyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, en küçük bir hadisede ambargo silahını çeken Batılı devletlerin, İsrail'e karşı sessiz kaldığını vurguladı.

Erdoğan, "Nerede BBC, nerede CNN ve diğerleri? Gazze'de insanlık öldürülürken, çocuklar, bebekler, kadınlar yanarak can verirken, gazeteciler infaz edilirken bunları gören dünyada var mı? Mazlumların yanında yer almayan bir küresel düzen, zalimlerin oyuncağı olmaya mahkumdur. Filistinliler öldürülürken sesleri çıkmayanların, Gazze halkının işgale karşı verdiği direnişe terörizm yaftası vurarak soykırımı normalleştirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Türkiye olarak bu iftiraları, bu kara propagandayı reddettiğimizi bugün bir kere daha çok net biçimde söylemek isterim." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizin kendi öz yurtlarında özgürce, diğer inançlarla barış içinde yaşamaları için elimizden gelen desteği vereceğiz. Tek başımıza kalsak da Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca İslam alemini ve tüm dünyayı, Filistin halkının tüm insanlık adına yürüttüğü haysiyet mücadelesine destek olmaya, sadece vicdan sahiplerini değil İsrail halkını da yönetimlerinin kendilerini sürüklediği felakete karşı harekete geçmeye davet etti.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: "DÜNYA BARIŞININ KAPISI ORTA DOĞU'DUR"

TBMM Başkanı Kurtulmuş ise "Dünya barışının kapısı Orta Doğu'dur. O kapının anahtarı ise Filistin'in barışıdır, Filistin'in esenliğidir, Filistin'in huzurudur." mesajını verdi.

Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında, tam manasıyla egemen ve tam manasıyla toprak bütünlüğü sağlanmış bir Filistin Devlet'inin er ya da geç kurulacağını belirten Kurtulmuş, bu uğurda da mücadele etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

"Yaşasın Filistin halkı, yaşasın özgür Filistin" diyen Kurtulmuş, "Gazze kimsenin babasının malı değildir. Gazze ve Filistin topraklarının tamamı Filistin halkının masum kanlarıyla, şehitlerin kanlarıyla sulanmış vatan topraklarıdır, Filistinlilerin ata yurdudur, ana sütleri kadar helal vatanlarıdır. Her türlü ahlaktan, uluslararası hukuktan, insaftan ve vicdandan arınmış bir şekilde Filistin topraklarına konmak ve buraları sayfiye yeri haline getirmek şeklindeki dilekler, hayaller ise insan vicdanından geri dönecek ham hayaldir, asla gerçekleşmeyecektir." dedi.

MECLİS BAŞKANLARINDAN ORTAK DAYANIŞMA MESAJI

Türkiye dahil 14 ülkenin yer aldığı toplantıda, ulusal parlamentoların meclis başkanları da söz aldı.

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh, işgale son vermek için Filistinlilerin yardım beklediklerini belirterek, "Bu savaş durmalıdır, bu işgale son verilmelidir ve iki devletli çözüme gidilmelidir çünkü işgal sürdükçe bu bölgede istikrarsızlık ve kaos devam edecektir." dedi.

Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmad Safadi, Gazze için elden gelen gayretin gösterilmesi gerektiğini söyleyerek, "Filistin davası iki devletli çözüm üzerinde olmadıkça bölgede kesinlikle bir barıştan bahsetmek söz konusu olamaz. Bu barışın dünyaya yansıması, Filistin davasının çözülmesinden geçiyor." diye konuştu.

Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim, adil ve kapsamlı bir siyasi çözümün, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurmasına bağlı olduğunu belirterek, "Uluslararası toplumu harekete geçirmeli, İsrail'i saldırılarını durdurmaya, hukuki yükümlülüklerine uymaya ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde hesap vermeye zorlayacak ortak bir tutum geliştirmemiz çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias da toplantı için gönderdiği video mesajda, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananların "insanlığa karşı işlenen suç" niteliği taşıdığını belirterek şöyle devam etti:

"İki aylık bir ateşkes sürecinin ardından İsrail, ateşkesi ihlal etti ve Gazze halkını bombalamaya, daha fazla çocuğu öldürmeye, sağlık merkezlerini yok etmeye, yardım görevlilerinin ambulansını patlatmaya devam etti. Katliam, daha da katlanılamaz bir hal aldı."

Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam, Bahreyn'in her zaman Filistin davasının ve halkının yanında olduğunu bildirdi. Musalam, "İsrail her zaman Filistin halkının meşru haklarına tecavüz ediyor ve büyük bir ambargo uyguluyor." ifadelerini kullandı.

Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani de "Parlamenterler olarak sessiz kalma lüksüne sahip değiliz. Bizim sorumluluğumuz sadece seçmenlerimize değil, adalete, insanlığa, barışa karşı da sorumluluğumuz var." diye konuştu.

Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Dato Johari bin Abdul, "Malezya olarak sesimizi yükseltmeye, desteğimizi seferber etmeye ve eyleme çağırmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim için Filistin sadece bir dış politika meselesi değil. Bu bir insanlık ve aynı şekilde bir bilinç, bir vicdan meselesidir." şeklinde konuştu.

Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık ise Filistin meselesinin siyasi bir mesele değil, "bir vicdan sınaması" olduğunu vurguladı. İsrail'in insani yardım konvoylarını engellediğini, kasti olarak bölgeyi bombalamaya ve insani yardım kuruluşlarının çalışanlarını dahi öldürmeye devam ettiğini belirten Sadık, "Bu bağlamda parlamentolarımızın kıymetli temsilcileri ve üyeleri olarak küresel anlamda daha doğru bir eyleme geçme haline, tetikleme görevine, sorumluluğuna sahibiz." değerlendirmesini yaptı.

Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye, Filistinlilerin çeyrek asrı aşkın süredir işgal altında yaşadığını hatırlatarak, "Bu uzun süreli trajedi karşısında sessiz kalmak suç ortağı olma anlamına gelecektir. Harekete geçme görevimiz var. Harekete geçmek, kınamanın yanı sıra somut önlemler önermektir. İşte bu nedenle bugün memnuniyetle karşıladığımız bu parlamento girişimi bir umut ışığıdır." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash, ülkesinin Filistinlilerle, özellikle Gazze'deki halkla birlikte olduğunu ve onları desteklediğini belirterek İsrail'in Gazze'deki "aç bırakma politikasını ve diğer saldırılarının hepsini" kınadıklarını aktardı.

Ghobash, "İki devletli bir çözüm olmazsa bölge de aynı şekilde tehlike altındadır. Dolayısıyla siyasi yönlerinde çok ciddi bir şekilde Filistin halkının yanında yer almalıyız ve 2 milyon Filistinliyi burada korumalıyız. Filistin meselesi bu bölgedeki barışın, bölgesel istikrarın anahtarıdır ve adil çözümün anahtarıdır. Burada bölgede artık bundan sonra kaos istenmemektedir." ifadesini kullandı.

Cezayir Ulusal Meclis Başkan Vekili Hammad Ayoub, İsrail'in eylemleriyle Filistin halkını zorla tehcir ettirmeye yönelik politika izlediğini belirterek, "İsrail'in ortaya koymuş olduğu cinayetler tüm insanlık tarafından görünmekte. Onun için gerçek barıştan bahsetmek istediğimiz zaman siyonist rejime karşı hep birlikte durmamız gerekiyor." dedi.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ali Ahmadov ise "Filistin halkının kendi ülkelerinde onurlu ve güvenlik içerisinde yaşaması, bölgede istikrar ve barış içerisinde birlikte yaşamak açısından zorunludur. Azerbaycan, İsrail-Filistin sorununun uluslararası hukuk kurallarına uygun ve BM'nin ilgili kararları uyarınca çözülmesini ve Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak iki devletli çözümünü tek çözüm yolu olarak görüyor. Azerbaycan, İslam İşbirliği Teşkilatının üyesi olarak Gazze halkı ile dayanışma içerisinde olduğunu açıkça beyan ediyor." ifadelerini kullandı.

Mısır Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Saad El Deen de Mısır olarak Gazze'nin tekrar inşası konusunda oradaki halkın yerinden edilmeyeceği şekilde plan ortaya koyduklarını aktararak insani yardımların ulaştırılması konusunda ateşkesin sağlanmasının önemine işaret etti. Saad El Deen, Refah Sınır Kapısı'nın İsrail tarafından kapalı olmasının, insani yardımların Gazze'ye girişinde zorluklar yarattığını belirtti.

FİLİSTİN'İ DESTEKLEYEN PARLAMENTOLAR GRUBU'NUN ORTAK BİLDİRİSİ YAYIMLANDI

Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Toplantıda, grubun yapısı ve çalışma yöntemi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu ve ortak deklarasyon metni kabul edildi.

Ortak deklarasyonda, İsrail parlamentosuna, uluslararası hukuk yükümlülükleriyle bağdaşmayan tüm yasa ve yasama girişimlerini geri çekmesi ve 15 Ocak 2025 tarihinde Gazze'de ilan edilen ateşkes anlaşmasının tüm aşamalarının uygulanmasını teminen derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanması çağrısı yapıldı.

Deklarasyonda, ayrıca "İki devletli çözümün; iki bağımsız ve egemen devletin barış ve güvenlik içinde, bölgeyle bütünleşmiş biçimde yan yana yaşamasını sağlayacak güvenilir, sürdürülebilir ve geri döndürülemez biçimde uygulanmasını ve Filistin halkının devredilemez haklarını gerçekleştirecek adil ve kalıcı bir barışın tesisi için Filistinli mültecilerin uluslararası hukuk, ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi kararları ile Arap Barış Girişimi çerçevesinde geri dönüş hakkının temin edilmesini talep ediyoruz. Bölgedeki tüm ulus ve devletlerin güvenliği açısından tek uygulanabilir seçeneğin iki devletli çözüm olduğunu düşünüyoruz." ifadelerine yer verildi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ, MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, toplantı marjında, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Salman Al Musalam, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık, Senegal Ulusal Meclisi Başkanı El Hadj Malick Ndiaye, BAE Federal Ulusal Konseyi Başkanı Saqr Ghobash, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmad Safadi, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Tan Sri Dato Johari bin Abdul, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fattouh ile bir araya gelerek ilki gerçekleştirilen toplantıda yürütülecek müzakerelerin Filistin davası için önemli kazanımlar elde edilmesine vesile olmasını diledi.