Hayati tehlikesi sürüyor

İstanbul'da geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ameliyat sonrası tedavi süreci devam ediyor. Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda koruyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir" denildi.

"TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

Evinde geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılan ve 12 saate yakın süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan 63 yaşındaki Sırrı Süreyya Önder'in tedavi süreci devam ediyor. Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan yeni açıklamada, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabidlitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir" denildi.