İzmir'de CHP belediyeciliği çöktü! Önce Çiğli şimdi de Karabağlar ve Konak...

Karabağlar Belediyesi'nde örgütlü sendika Başkan Helil İnay Kınay'a 21 Nisan pazartesi günü akşamına kadar süre verdi. Maaşların tam yatmaması halinde 22 Nisan Salı günü eyleme geçeceklerini açıkladı. Sendika eylem planının 21 Nisan pazartesi günü duyurulacağının altını çizdi. Konak Belediyesi'ne bağlı Merbel şirketinde bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanınca sendika eylem kararı aldı. Sendikadan yapılan açıklamada 22 Nisan Salı günü işçilerin yarım gün iş bırakacağı belirtildi. Çiğli'de işverenle yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından 17 Nisan'da başlayan grev ilçede belediye hizmetlerinin durmasına neden oldu. Cadde ve sokaklarda toplanmayan evsel atıklar nedeniyle çöp dağları oluşurken Karabağlar ve Konak Belediyelerinden de ilçede yaşayan vatandaşlara kötü haber geldi.

SENDİKA BAŞKAN KINAY'A SÜRE VERDİ

Karabağlar Belediyesi içine düştüğü borç batağı nedeniyle bünyesinde çalışan işçilerin bayram ikramiyeleri ile nisan ayı maaşlarını ödeyemedi. Belediye yönetimi 21 Nisan pazartesi günü hesaplara 30 bin lira yatıralacağını kalan farkların ise sonra ödeneceğini duyurdu. Bunun üzerine belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası maaş ve bayram ikramiyelerinin hesaplara tam yatması konusunda ısrarcı oldu. Sendika maaşların 21 Nisan Pazartesi günü tam yatmaması halinde 22 Nisan Salı gününden itibaren eylemlere başlayacaklarını duyurdu. Eylem planının Pazartesi günü netleşeceği bildirildi.

KONAK'TA MERBEL İŞÇİSİ YARIM GÜN İŞ BIRAKACAK

Çiğli ve Karabağlar'dan sonra bir kötü haber de İzmir'in kalbi olarak nitelendirilen Konak'tan geldi. Konak Belediyesine bağlı Merbel şirketinde örgütlü sendika ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem Sen arasında 1580 işçiyi kapsayan ve bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

YA UZLAŞI YA EYLEM

İşyerinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş İzmir 5 Nolu Şube işçilere gönderdiği mesajda, belediye yönetiminin grev tarihi yaklaştıkça ciddiyetsiz rakamlarla masaya geldiğini dile getirdi. Sendika, yarım gün iş bırakma kararı aldığını da açıkladı. Uzlaşı çıkmaması halinde 22 Nisan Salı günü işçiler yarım gün iş bırakacak. Belediye binası önünde toplanacak olan işçiler siyah kıyafetler giyerek sakal bırakacak.

TEKLİF EDİLEN RAKAMLAR CİDDİYETTEN UZAK!

DİSK Genel İş 5 Nolu Şube tarafından işçilere gönderilen mesajda, "Değerli Merbel emekçileri, bugün yapılan görüşmede iş veren, Yakacak, 435 TL, Yemek 240 TL, Çocuk 215 TL, İkramiye 60 yevmiye Bayramlar 3 bin 076 TL, Gıda yardımı 7 bin 680 TL teklif vermiştir. Günlük ücretlerimize ise % 20 oranında zam teklif edilmiştir. Verilen teklif tarafımızca kabul görmeyeceği işverene aktarılarak görüşme sonlanmıştır. Greve çıkılacak olan tarihe yaklaşık 18 gün kala ciddiyetten uzak rakamlar ile masaya gelinmesine istinaden şube yönetimi ve temsilci arkadaşlar ile aldığımız karar doğrultusunda 22 Nisan Salı günü 13.30'dan sonra hizmet üretmiyoruz. Konak Belediyesi Basmane Hizmet Binası'nda siyah kıyafetler ile buluşuyoruz. Maaşlar ile ilgili hiç bir bilgi verilmemiş olup bilgi gelmesi halinde bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

ÇOCUK BAYRAMINA GÖLGE DÜŞECEK

İzmir'de CHP'li ilçe belediyelerinden art arda gelen eylem kararları kulislerde 'CHP belediyeciliği İzmir'de çöktü' yorumlarına neden oldu. Şimdi tüm gözler önümüzdeki haftaya çevrildi. Eğer belediyelerdeki finansman krizi çözülmezse İzmir bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına etkinliklerle değil işçilerin art arda gerçekleştirecekleri eylemlerle girecek.