Ülkemizin konumunu güçlendirmek adına Orta Koridor'a ilave olarak Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı orijinli Çin-Basra-Türkiye-Avrupa destinasyonunda Kalkınma Yolu Koridoru da bölge ülkeleriyle gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde hızla devam etmektedir. 6 bin 314 kilometrelik Kalkınma Yolu Koridoru'nun 1200 kilometresi Irak sınırlarında, 2 bin 100 kilometresi ise ülkemiz üzerinden geçmektedir.

Bu koridor üzerinde yapımı devam eden toplam 928 kilometre uzunluğundaki projelere ek olarak toplam uzunluğu 501 kilometre olan Gaziantep-Şanlıurfa- Mardin-Nusaybin-Ovaköy proje çalışmalarımız ve yatırım programına alma sürecimiz devam etmektedir. Projenin 127 kilometre uzunluğundaki Nusaybin- Cizre-Ovaköy ve 136 kilometre uzunluğundaki Gaziantep-Şanlıurfa kesiminin projeleri tamamlanmıştır. 180 kilometrelik Şanlıurfa-Mardin ve 58 kilometrelik Mardin-Nusaybin kesimlerin proje çalışmaları devam etmektedir.