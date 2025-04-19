Kültür A.Ş.’den ilk itirafçı

İBB'de yolsuzluğa karışanlara yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. İtirafçı olan Abbas, ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Kararda, Abbas'ın üzerine atılı suçun niteliği, kanunda öngörülen cezanın miktarı ve mevcut delil durumunun dikkate alındığı kaydedildi. Abbas'ın savcılıkta etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

2 TAHLİYE VAR

Soruşturmada tutuklu bulunan şüphelilerden Emre Serkan Bayraktar da imza ve yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararıyla tahliye edildi. Eski kitap koleksiyoneri olarak bilinen Abbas, 2020'de Kültür A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atanmıştı.