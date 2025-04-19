Haberler Gündem Haberleri Özgür Özel'in traktör şovu 'yalan' traktör vaadini hatırlattı: Korumalarla geldi, güvenlik önlemleri eşliğinde sürdü
Giriş Tarihi: 19.4.2025 15:28 Son Güncelleme: 19.4.2025 15:46

Özgür Özel'in traktör şovu 'yalan' traktör vaadini hatırlattı: Korumalarla geldi, güvenlik önlemleri eşliğinde sürdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk operasyonu sonrası CHP'nin skandallar silsilesi tek tek ortaya saçılırken, Özgür Özel ise gerçeklerin ortaya çıkmaması için iftira ve algı operasyonu fırtınası başlattı. Özgür Özel'in Yozgat'ta bugün yaptıkları mitingdeki traktör şovu da akıllara 2019 yerel seçimleri öncesi 'Her çiftçiye bedava traktör' yalanını getirdi.

Özgür Özel’in traktör şovu ’yalan’ traktör vaadini hatırlattı: Korumalarla geldi, güvenlik önlemleri eşliğinde sürdü

İBB'deki rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı ile sokağa inen provokatörler görevli polislere balta ve asitle saldırdı. Partisindeki rüşvet ve yolsuzluk çarkına göz yuman Özel ise kendilerine destek vermeyen markaları, sanatçıları, işadamları ve YouTuber'ları hedef gösterdi.

Türkiye'nin yerli ve milli markalarına boykot çağrısı yaparak Türk ekonomisine zarar vermeyi hedefleyen Özgür Özel'e vatandaşlar tepkide bulunurken, Özel bugün Yozgat'ta gerçekleştirdikleri mitingde de traktör şovunda bulundu. Özel'in şovu ise akıllara yalan vaadini hatırlattı.

KORUMALARLA GELDİ, GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EŞLİĞİNDE SÜRDÜ

Yozgat'ta konvoy yaparak miting alanına gelen Özgür Özel'i korumaları da yalnız bırakmadı. Özel'in traktör kullandığı sırada, güvenlik önlemlerinin de yoğun olduğu görüldü.

ÖZGÜR ÖZEL'İN "CHP'YE OY VERENE TRAKTÖR BEDAVA" VAADİ...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2019 yerel seçimleri öncesinde sosyal medya hesabından "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör vereceğiz. CHP'ye oy verene traktör bedava" açıklamasında bulundu. Özel, seçmeni kandırdığı traktör vaadi için daha sonra yaptığı açıklamada "Onu çarpıcı olsun diye yazdık" demişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Özgür Özel'in traktör şovu 'yalan' traktör vaadini hatırlattı: Korumalarla geldi, güvenlik önlemleri eşliğinde sürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz