Özgür Özel’in traktör şovu ’yalan’ traktör vaadini hatırlattı: Korumalarla geldi, güvenlik önlemleri eşliğinde sürdü

İBB'deki rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı ile sokağa inen provokatörler görevli polislere balta ve asitle saldırdı. Partisindeki rüşvet ve yolsuzluk çarkına göz yuman Özel ise kendilerine destek vermeyen markaları, sanatçıları, işadamları ve YouTuber'ları hedef gösterdi.
Türkiye'nin yerli ve milli markalarına boykot çağrısı yaparak Türk ekonomisine zarar vermeyi hedefleyen Özgür Özel'e vatandaşlar tepkide bulunurken, Özel bugün Yozgat'ta gerçekleştirdikleri mitingde de traktör şovunda bulundu. Özel'in şovu ise akıllara yalan vaadini hatırlattı.
ÖZGÜR ÖZEL'İN "CHP'YE OY VERENE TRAKTÖR BEDAVA" VAADİ...
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2019 yerel seçimleri öncesinde sosyal medya hesabından "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör vereceğiz. CHP'ye oy verene traktör bedava" açıklamasında bulundu. Özel, seçmeni kandırdığı traktör vaadi için daha sonra yaptığı açıklamada "Onu çarpıcı olsun diye yazdık" demişti.