Özgür Özel’in traktör şovu ’yalan’ traktör vaadini hatırlattı: Korumalarla geldi, güvenlik önlemleri eşliğinde sürdü

ÖZGÜR ÖZEL'İN "CHP'YE OY VERENE TRAKTÖR BEDAVA" VAADİ...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2019 yerel seçimleri öncesinde sosyal medya hesabından "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör vereceğiz. CHP'ye oy verene traktör bedava" açıklamasında bulundu. Özel, seçmeni kandırdığı traktör vaadi için daha sonra yaptığı açıklamada "Onu çarpıcı olsun diye yazdık" demişti.