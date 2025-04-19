Tunç Soyer yaptı, Cemil Tugay kaldırdı bisikletçiler isyanda: Yoluma dokunma

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, göreve gelir gelmez partilisi, bir önceki belediye başkan Tunç Soyer döneminde hayata geçirilen projeleri tek tek rafa kaldırdı. Tugay'ın hışmından Soyer döneminde hayata geçirilen bisiklet yolları da nasibini aldı. Tugay'ın art arda kent genelindeki bisiklet yollarını iptal etmesi, İzmir'de faaliyet gösteren bisiklet derneklerinin tepkisine neden oldu. Bisiklet yolunun iptal edildiği Alsancak Şehit Nevres Bulvarı üzerinde basın açıklaması düzenleyen bisikletçiler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a 'Bisiklet yolumuza dokunma' çağrısında bulundu. Grup adına basın bildirisini okuyan Bisikletli Ulaşımı Geliştirime Platformu Başkanı (BUGEP) Mustafa Karakuş, "Bisiklet yollarının bir bir iptal edilmesine ilişkin alınan kararlar İzmir Ulaşım Ana Planı ve Bisiklet Eylem Planı'nda belirtilen hedeflerle açıkça çelişmektedir" dedi. Karakuş, "İzmir'de bisikletli ulaşım, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent hedefinin önemli bir parçasıdır. Ancak son dönemde Şehit Nevres ve Vasıf Çınar Bulvarları, Urla Neyzen Tevfik Caddesi ve şimdi de Foça'daki EuroVelo 8 güzergâhında yer alan bisiklet yollarının kaldırılması yönünde atılan adımlar, kentimizin bu hedeflerden uzaklaştığı izlenimini oluşturmaktadır" dedi.

GÖRÜŞÜMÜZ ALINMADI

Belediye yönetiminin iptal kararlarını kent genelinde faaliyet gösteren ve binlerce üyesi bulunan bisiklet gruplarına danışmadan aldığının altını çizen Karakuş, "Bu kararların, kullanıcıların sürece dâhil edilmediği, katılımcı mekanizmaların işletilmediği uygulamalardır ve kamuoyunda ciddi bir rahatsızlık oluşturmuştur. Kent içi bisiklet yolları, sadece birer ulaşım altyapısı değil; aynı zamanda İzmir'in ulusal ve uluslararası düzeyde üstlendiği sorumlulukların da göstergesidir. Kamu kaynaklarıyla yapılan bu yolların kaldırılması, hem maddi anlamda kamu zararı doğurmakta hem de planlı şehircilik ilkeleriyle çelişmektedir. Bu uygulamalar, İzmir Ulaşım Ana Planı ve Bisiklet Eylem Planı'nda belirtilen hedeflerle açıkça çelişmektedir" diye konuştu. Grup, bisiklet yolu iptal edilen Şehit Nevres ve Vasıf Çınar Bulvarlarında protesto turu attı.

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ

ŞEHİR yaşamında tüm ulaşım türlerinin uyum içinde var olabilmesi için, karar süreçlerinin şeffaf, kapsayıcı ve veriye dayalı şekilde yürütülmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken BUGEP Başkanı Kararkuş, "Bisikletliler olarak bizler, kentin sokaklarında aktif şekilde yer alan kullanıcılarız. Altyapıya ilişkin kararların, bu yolları kullanan bireyler ve sivil toplum örgütleriyle birlikte değerlendirilmesini bekliyoruz. Ortak çözüm, ancak karşılıklı diyalog ve anlayışla mümkündür. İzmir'in daha yaşanabilir, güvenli ve çevreci bir kent olarak gelişmesini hep birlikte mümkün kılabiliriz. Bunun için atılması gereken en temel adım, bisiklet yollarını korumak ve geliştirmektir. Bisikletli yurttaşlar olarak bu sürecin takipçisi olacağımızı, elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna ve yetkililere duyuruyoruz" ifadelerine yer verdi.