Yenidoğan soruşturmasında ikinci dalga operasyon

"Yenidoğan Çetesi" soruşturmasını yürüten Savcı Yavuz Engin'i makamında tehdit edenlere yönelik ikinci operasyon düzenlendi. İş insanı Gökhan G. tutuklanırken, GSM çalışanı Zeynep K. ev hapsine alındı. Savcıyı, "Hâkim-savcı tanımam, sıkar geçeriz.En temizi, yurtdışından tetikçi getirmek" sözleriyle tehdit ettiği belirtilen Gökhan G.'nin, tutuklu bazı sanıkların tahliyesi için 100 bin dolarlık pazarlık yaptığı da ortaya çıktı.

GSM çalışanı Zeynep K.'nin ise daha önce tutuklanan Mustafa Kemal Zengin ile birlikte hareket ederek savcının kişisel bilgilerini sağladığı belirlendi. İlk operasyon Ağustos 2024'te yapılmış, kamera kayıtlarına dayanılarak aralarında Avukat Aylin Arslantatar ve Mustafa Kemal Zengin'in de bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.