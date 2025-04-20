AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Önder’i ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulundu. DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, 15 Nisan'da akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılırken, geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki tedavisine devam ediliyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından Ala, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Efkan Ala, "Sürecin başından beri Türkiye tek yürek oldu. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımız hepimiz yapılması gereken her şeyi zamanında yaptık. Şimdi de bütün duamız, kendisiyle birlikte. Sırrı Süreyya Önder'in bugüne kadar hep başkalarını hayata tutundurmak için çarptığı kalbinin, bundan sonra da kendisini hayata tutundurmak için atmasını temenni ediyoruz. Sağlık durumu açısından açıklama yapma yetkinliğinde değiliz. Şunu söyleyebilirim ki; aldığımız bilgilere göre durumu stabil devam ediyor. Tabii bu konu riskli. Onun için de sağlık çalışanlarımızın, hocalarımızın değerlendirmelerini takip etmek lazım" dedi.