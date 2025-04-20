Başkan Erdoğan’dan Bursaspor’a tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajında, Bursaspor'u tebrik etti.
Başkan Erdoğan mesajında, şunları kaydetti: "3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 2'nci Lig'e yükselen ve bugün kupasını alan Bursaspor'u; oyuncularıyla, teknik ekibiyle, taraftarıyla, camiasıyla tüm Bursa'yı canıgönülden tebrik ediyorum."
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 2'nci Lig'e yükselen ve bugün kupasını alan @BursasporSk'u; oyuncularıyla, teknik ekibiyle, taraftarıyla, camiasıyla tüm Bursa'yı canıgönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/CJkQP3PHWE— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 20, 2025