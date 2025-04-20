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Giriş Tarihi: 20.4.2025 19:07

Başkan Erdoğan'dan Bursaspor'a tebrik mesajı

Başkan Erdoğan sosyal medyadan yayımladığı mesajında, "3’üncü Lig 1’inci Grup’ta şampiyonluğa ulaşarak 2’nci Lig’e yükselen ve bugün kupasını alan Bursaspor'u; oyuncularıyla, teknik ekibiyle, taraftarıyla, camiasıyla tüm Bursa’yı canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Erdoğan’dan Bursaspor’a tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajında, Bursaspor'u tebrik etti.

Başkan Erdoğan mesajında, şunları kaydetti: "3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 2'nci Lig'e yükselen ve bugün kupasını alan Bursaspor'u; oyuncularıyla, teknik ekibiyle, taraftarıyla, camiasıyla tüm Bursa'yı canıgönülden tebrik ediyorum."

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Başkan Erdoğan'dan Bursaspor'a tebrik mesajı
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