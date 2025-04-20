Başkan Erdoğan’dan Bursaspor’a tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajında, Bursaspor'u tebrik etti.

Başkan Erdoğan mesajında, şunları kaydetti: "3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluğa ulaşarak 2'nci Lig'e yükselen ve bugün kupasını alan Bursaspor'u; oyuncularıyla, teknik ekibiyle, taraftarıyla, camiasıyla tüm Bursa'yı canıgönülden tebrik ediyorum."