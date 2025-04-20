Belediyelere son uyarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İzmit Körfezi'nde hayata geçirilen dip çamuru temizliği projesindeki son durumu yerinde inceledi. Kurum, tüm Türkiye ve dünyaya örnek olacak bir proje yürüttüklerinin altını çizerek "Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte dünyanın en büyük çevre projelerinden birini başlattık. İlk etapta 1.1 milyon metreküp dip çamurunu burada gördüğümüz gibi, solüsyonlarla çamurla deniz suyunu ayrıştırmak suretiyle bertaraf ettik. Gerçekten içler acısı bir halden, nereye getiriyoruz. Bu sonuç çok kıymetli. İnşallah 2'nci ve 3'üncü etabın da tamamlanmasıyla birlikte İzmit Körfezi'nde dünyaya örnek bu projeyi tamamlamış ve İzmitli kardeşlerimize hediye etmiş olacağız. Bittiğinde orada gençlerimiz, çocuklarımız, vatandaşlarımız İzmit Körfezi'nin o masmavi güzelliğini her anıyla hissedebilecekler. Tüm Türkiye'ye örnek olacak bir projeyi burada yürütüyoruz. Haliç de işte bu haldeydi. Böyle bir çalışma çerçevesinde inşallah Haliç'ten daha temiz olacak" dedi.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Kurum, müsilajla mücadele kapsamında Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerle protokol yaptıklarını, bu protokol çerçevesinde belediyelere ve bakanlıklara belli sorumluluklar verildiğini hatırlatarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Dip çamuru temizliği noktasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bakanlıkla uyum içerisinde çalıştığını aktaran Kurum, "Diğer taraftan arıtma tesislerinin sayısını da 23'e çıkardılar. Biyolojik arıtma tesislerinde atık suların yüzde 72'si arıtılıyor. İller Bankası ile yapmış olduğumuz çalışma çerçevesinde yüzde 100'ü, yani Kocaeli'mizin atık sularının tamamı artık ileri biyolojik arıtma olacak ve gelecek nesillerimize çok daha temiz bir Körfez'i bırakmış olacağız" görüşünü dile getirdi. Bu sorumluluğu Marmara'ya komşu diğer il belediyelerinin de yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, "Bu mücadele hepimizin mücadelesi, geleceğimizin mücadelesi. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakma mücadelesi. Dolayısıyla burada hiçbir şerh düşmeden imzalamış oldukları sorumluluklarını tüm Marmara'ya kıyısı olan bölgelerimize hatırlatıyoruz. Bir an evvel 'ama', 'fakat' demeden yerine getirmelerini bekliyoruz. Bunun takibini bakanlığımız başından itibaren yapmaktadır. Sonuna kadar da takipçisi olacağız" diye konuştu.