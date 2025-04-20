Başkan Erdoğan’a Adıyamanlılar Vakfı bilgilendirmesi

Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan H. Göksu, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılış programına teşrif eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Görüşmede Başkan Göksu, Adıyamanlılar Vakfı'nın burs destekleri, kültürel etkinlikleri ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında Başkan Erdoğan'a bilgilendirme yaparak, Vakfın gençlere yönelik yürüttüğü çalışmalar ve eğitime katkılarını paylaştı. Özellikle gençlere yönelik çalışmaları önemseyen Başkan Erdoğan vakıf çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılar diledi.