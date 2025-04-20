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Giriş Tarihi: 20.4.2025 10:28

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunda tutuklu sayısı 316 oldu

Ankara'da düzenlenen "Narkokapan" operasyonunda 178 şüpheli daha tutuklandı, toplam tutuklu sayısı 316 oldu.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunda tutuklu sayısı 316 oldu

Ankara Valiliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde başlatılan 'Narkokapan-Ankara' operasyonunda 626 farklı adreste 635 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, birinci gün nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 138'i 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.

İkinci günde ise sorguya sevkler sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 178 şüpheli daha Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliklerince tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 316'ya ulaştı. 18 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilirken diğer şüphelilerin ifade alma işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunda tutuklu sayısı 316 oldu
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