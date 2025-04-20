Gazi Meclis çocuk bahçesine dönüşecek

TBMM'nin açılışının 105'inci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gazi Meclis'te çocukları odağına alan kapsamlı programlar düzenlenecek. 21-25 Nisan'da yapılacak kutlamalar kapsamında, çocukların bilim, sanat, kültür ve teknolojiyle iç içe olacağı bir program yapılacak. Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor bakanlıkları, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi, TRT, TÜBİTAK, TUA, HAVELSAN, ROKETSAN, KDK, TİHEK ve ilgili diğer paydaş kurumların katkılarıyla düzenlenecek "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" etkinliklerinde, bu yılın teması "yapay zekâ" olarak belirlendi.

Etkinlikler kapsamında çocuklar, gelişmiş robotlar "Ada 7" ve "Mini Ada" ile tanışacak, yapay zekâ destekli dijital boyama uygulaması NVIDIA Canvas ile hayal güçlerini renklere dönüştürecek, planetaryum sayesinde uzayın derinliklerine heyecan verici bir yolculuk yapacak, labirent oyun alanında eğlenceli vakit geçirecek. Çocuklar ayrıca Dijital Akvaryum ve Kral Şakir İnteraktif Tiyatro ile teknoloji ve sanatın buluşmasına tanıklık edecek, yapay zekâ destekli fotoğraf teknolojisi sayesinde dijital dünyanın renkli ve yaratıcı yönlerini ortaya koyacak.

DOLU DOLU KUTLANACAK

Mini robot araba yarışları, sanal gerçeklik gözlüğü deneyimleri, hologram gösterileri, geleneksel oyunlarla teknoloji ve eğlenceyi bir araya getirecek etkinlikler kapsamında, sportif faaliyetlerle de çocukların okçuluk, lazer run atışları, floor curling ve masa tenisi gibi fiziksel aktiviteler aracılığıyla aktif, eğlenceli ve sağlıklı vakit geçirmeleri sağlanacak. Etkinlikler boyunca Meclis'te olacak Bilim Otobüsü de uzay terazisi, meteoroloji istasyonu, interaktif topoğrafya ve plazma küresi gibi 35 farklı deney düzeneğiyle çocuklara uygulamalı bilim eğitimi sunacak. Çocukların bilişsel ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanacak.