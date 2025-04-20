Kuralları ihlal edenlere taviz yok! 689 bin 946 kişinin ehliyetine geçici olarak el kondu

19 Nisan 2025 itibari ile alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullanan, ve Alkol ölçüm testini reddeden 499 bin 88 sürücünün, 1 yıl içerisinde 100 ceza puanı dolduran, 1 yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan, 3 kez kırmızı ışık ihlali yapan, Drift ve kanuna aykırı çakar tertibatı bulunduran 28 bin 461 sürücünün, ölümlü/yaralamalı trafik kazasına karışan, sağlık şartları yerinde olmayan 162 bin 397 sürücünün olmak üzere toplam 689 bin 946 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.