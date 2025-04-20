Kuralları ihlal edenlere taviz yok! 689 bin 946 kişinin ehliyetine geçici olarak el kondu

19 Nisan 2025 itibari ile alkol ya da uyuşturucu etkisinde araç kullanan, ve Alkol ölçüm testini reddeden 499 bin 88 sürücünün, 1 yıl içerisinde 100 ceza puanı dolduran, 1 yıl içerisinde 5 kez hız ihlali yapan, 3 kez kırmızı ışık ihlali yapan, Drift ve kanuna aykırı çakar tertibatı bulunduran 28 bin 461 sürücünün, ölümlü/yaralamalı trafik kazasına karışan, sağlık şartları yerinde olmayan 162 bin 397 sürücünün olmak üzere toplam 689 bin 946 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.
"SÜRÜCÜ AFFI" KONUSU, KESİNLİKLE GÜNDEMİMİZDE YOK
"Sürücü affı" konusunun ise kesinlikle gündemlerinde olmadığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bugün sürücü belgelerini geçici olarak geri almasına neden olan her uygulamanın arkasında çok net bir gerçek var. O da: Trafik güvenliğini hiçe sayan ağır ihlaller. Can ve mal kaybına neden olabilecek ciddi sorumsuzluklar.
Bizim derdimiz işlem yapmak değil; kazaları önlemek, ocakların sönmesine engel olmak. Aldığımız tedbirler, yollarımızda huzuru ve güvenliği sağlamak adına alınmış, hayatları koruma amacı taşıyan bir tedbirdir. Yaptığımız her denetim, aldığımız her önlem, bir annenin gözyaşını silmek, bir çocuğun yetim kalmasını önlemek içindir. Ve bu yüzden, Kuralları ihlal edenlere karşı tavizsiz duruşumuzdan, asla geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.