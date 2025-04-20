Sağlıkta hayal bile edilemeyen seviyeye geldik

Başkan Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılışında konuştu: Son 23 yılda sağlık alanında gerçekten büyük bir dönüşüme imza attık. Dünyada örnek alınan, birçok ülkenin gelip incelediği modern bir sağlık altyapısını ülkemize kazandırdık. Aile hekimiyle, polikliniğiyle, hastanesiyle, en ileri teknolojili her türlü aracı gereciyle 23 sene öncesine göre hayal dahi edilemeyen bir seviyedeyiz.

Bu yıl 16 farklı branşta hizmet veren 100 Sağlıklı Hayat Merkezi'ni daha inşallah devreye alacağız. Bugün tam 2 milyon 840 binin üzerinde vatandaşımıza evde sağlık hizmeti veriyoruz. 391 yeni hastane inşa ederek toplam hastane sayımızı 1547'ye çıkardık. Hastane yatak kapasitemizi 164 binden 270 bin 511'e taşıdık. Sağlıkta devrim yaptık. Bugün açılışını yaptığımız 400 yataklı yeni hastanenin hizmete girmesiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yatak kapasitesi 900'e yükseldi.