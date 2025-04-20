Siirt-Kurtalan yolu açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt-Kurtalan Yolu ve Siirt Havaalanı Bağlantı Yolu'nun açılışını işçilerle birlikte yaptı. Uraloğlu "Hizmete sunduğumuz bu projeyle seyahat süresini 14 dakikaya düşürerek zamandan 163 milyon lira, akaryakıttan ise 43 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 206 milyon lira tasarruf edeceğiz.

Çevreye zarar veren karbon salımını 2 bin 541 ton azaltarak doğanın korunmasına katkıda bulunacağız" dedi. Siirt-Kurtalan Yolu ve Havalimanı Bağlantı Yolu gibi projelerle, şehrin ulaşım ağlarını yeniden inşa ettik. 21.2 km uzunluğundaki bu proje, Ilısu Barajı'nın su tutmasıyla etkilenen Reşat Baysal Varyantı'nı ve 3 km'lik Havalimanı Bağlantı Yolu'nu kapsamakta. Bu projeyle Siirt-Kurtalan arasındaki yolu bölünmüş yola dönüştürdük. Siirt-Batman aksında seyahat konforunu ve trafik güvenliğini artırdık" dedi. SABAH