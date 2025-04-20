SON DAKİKA | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? DEM Parti’den yeni açıklama

"SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN HASTANEDEKİ YOĞUN BAKIM TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Partimiz bütün kurullarıyla hastanede umutlu bekleyişini sürdürüyor ve arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz. Bu konuda partimiz, kamuoyu çok büyük bir hassasiyet gösterirken, ne yazık ki gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberler de yayılmaktadır.