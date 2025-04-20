SON DAKİKA | Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? DEM Parti’den yeni açıklama

Son dakika haberleri: DEM Parti, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Önder'in hastanedeki yoğun bakım tedavisinin sürdüğü belirtilen açıklamada, İmralı Heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisinin de gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
"SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN HASTANEDEKİ YOĞUN BAKIM TEDAVİSİ SÜRÜYOR"
DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in hastanedeki yoğun bakım tedavisi sürüyor. Partimiz bütün kurullarıyla hastanede umutlu bekleyişini sürdürüyor ve arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in en kısa sürede iyileşerek kaldığı yerden devam edeceğine inanıyoruz. Bu konuda partimiz, kamuoyu çok büyük bir hassasiyet gösterirken, ne yazık ki gerçek bilgilere dayanmayan spekülatif haberler de yayılmaktadır.
"İMRALI HEYETİNDE YENİ BİR İSİM YER ALMAYACAK"
Öncelikle DEM Parti İmralı Heyetine Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşmasıdır.