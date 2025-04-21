AK Partili Özdemir’den Çiğli Belediyesi’ne 1 yıl eleştirileri: Elle tutulur bir proje ve icraat yok

Çiğli Belediyesi'nin geride kalan bir yılını değerlendiren İlçe Başkanı Oktay Özdemir, İlçe binasında Grup Başkanvekili Özgür Kaner, Tanıtım Medya Başkanı Fehmi Parhan ve Yerel Yönetimler Başkanı Ömer Suci ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

HİZMETTEN UZAK BİR YIL

Çiğli Belediyesi'nin hizmetten uzak geçen bir yılı geride bıraktığını ifade eden AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir, 2024 yerel seçimleri sonrası Çiğli Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Onur Emrah Yıldız'ın seçim vaatlerinin, 2025 yılına girilmiş olmasına rağmen büyük ölçüde hayata geçirilmediğine dikkat çekti. AK Parti Çiğli İlçe Başkanlığı olarak, Çiğli halkının bilgiye erişim hakkını savunmak adına yapılmayan vaatlerin takibini titizlikle sürdürdüklerini belirten Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: "Geldiğimiz noktada elle tutulur bir proje ve icraattan bahsetmenin çok mümkün olmadığını üzülerek görüyoruz... Güzeltepe ve Balatçık bölgelerinde kentsel dönüşüm sözü verilmesine rağmen, özellikle Balatçık'ta tek bir temel dahi atılmadı. Depreme dayanıksız yapı stokunun hala ciddi risk oluşturduğu Çiğli'de, vatandaşlar endişeyle yaşamaya devam ediyor. 17 bin 500 m² alanda planlanan yeşil alan, yürüyüş yolları ve bisiklet parkurlarını içeren 'Ekolojik Yaşam Koridoru Projesi' için henüz hiçbir adım atılmadı. Çevreci ve doğa dostu belediyecilik anlayışının, yalnızca seçim bildirgesinde kaldığına Çiğlililer olarak şahitlik ettik. Yapılmayanlar sadece bunlar değil, dahası da var. İlçemizdeki trafik sorunu günden güne artıyor. Türkan Saylan Caddesi üzerindeki yoğunluğu azaltacak alternatif yol projeleri, plan aşamasında takılı kaldı. Ulaşım sorunu çözülemediği gibi, artan araç yoğunluğu nedeniyle Çiğli halkı günlük yaşamda daha fazla vakit kaybediyor." Diye konuştu.

ÇİĞLİ BELEDİYESİ'NDE MALİ KRİZ BÜYÜYOR

Belediyenin Avrupa Birliği fonlarıyla 1500 kişilik kültür merkezi vaadini hatırlatan Özdemir, Belediyenin mali krizde olduğunu, bu sebeple hiçbir vaadin gerçekleşmediğini söyledi.

BÜTÇENİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ PERSONEL HARCAMALARINA GİDİYOR

Başkan Onur Emrah Yıldız'ın yapacağını duyurduğu Ahmet Arif Kültür Merkezi'nin seçim bildirgesinde yalnızca bir başlık olarak kaldığını belirten Özdemir, "Sanata ve kültüre verilen önem yalnızca söylemde kaldı. Sosyal projeler beklemede. Harmandalı Yaşam Kampüsü, Evka-6 Kent Ormanı, Gençlik Merkezi & Konukevi, Halk Market ve 7 yeni kreş projesi gibi sosyal destek projeleri hâlâ hayata geçirilmedi. Halk, temel sosyal hizmetlere erişim bekliyor. Çiğli Belediyesi'nde mali kriz her geçen gün daha da büyüyor. Bütçe büyümesine rağmen, hizmet azalıyor. 2024 yılında 2 milyar TL olan belediye bütçesi, 2025 yılında 4.2 milyar TL'ye çıkarıldı. Ancak bu artış yatırıma değil, borç ve personel giderlerine yönlendirildi. 2024 sonu itibari ile borç 2.3 milyar TL iken bütçede 2025 yılı için 4.2 milyar TL borç öngörülüyor. Eğer bütçe gerçekleşirse bu rakamın büyük bölümü personel giderlerine gitmiş olacak. 86 milyon TL'ye ulaşan faiz ödemeleri, belediyenin hizmet üretim kapasitesini neredeyse sıfıra indirdi. Yüksek personel maaşları ise bütçeyi eritiyor. Sürekli aynı firmalara verilen ihaleler, kamu kaynaklarının etkin kullanımı konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu. 100 milyon TL'lik iş alan şirketlerle yapılan anlaşmalar kamuoyunda rahatsızlık yaratıyor." dedi

EMEKÇİ KARDEŞLİMİZİ GÖRMEZDEN GELMEYİN, HAKLARINI İADE EDİN

Belediyede yaşanan işten çıkarmalara da tepki gösteren İlçe Başkanı Özdemir, Başkan Yıldız'a "İşten çıkarılan emekçileri görevlerine iade et" çağrısında bulundu. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın 31 Mart 2024'te gerçekleşen yerel seçimlerin ardından göreve gelir gelmez 147 işçiyi haksız bir şekilde SMS mesajı ile işten çıkardığını hatırlatan Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadın çalışanlar başta olmak üzere birçok emekçi mağdur edildi. Hiçbir performans değerlendirmesi yapılmadan gerçekleştirilen bu uygulama, sosyal adalet ve insan hakları bağlamında yoğun eleştiriler aldı. Sayın Başkana bizde buradan sesleniyoruz, eğer samimiyseniz emekçi kardeşlerimizi görmezden gelmeyin, haklarını iade edin." Diye konuştu.

VAATLER GERÇEKLEŞMEDİ

Çiğli Belediyesi'nin geride kalan bir yıllık süreçte hizmetleriyle değil; işten çıkarmalarla, mali krizle, seçim döneminde bol keseden atılıp yapılmayan vaatlerle anıldığını ifade eden Özdemir; "2024 yerel seçimlerinde verilen onlarca sözün büyük bölümü, 2025 yılı itibarıyla gerçeğe dönüşememiştir. Şeffaflık ilkesinden uzak, popülist yaklaşımlarla yürütülen belediyecilik anlayışı, Çiğli halkını temel hizmetlerden mahrum bırakmıştır. AK Parti olarak bizler, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmetlere ulaşması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Belediyenin halk yararına çalışması için ilçedeki muhalefet görevimize kararlılıkla devam edeceğiz." İfadelerine yer verdi.