CHP soruşturmasında ifadeler devam ediyor: CHP Parti Meclis üyeleri şüpheli olarak ifade verdi

Aydöner, kurultaydan önce ve sonra siyasi faaliyet dışında hiç bir yasa dışı eylemde bulunmadığını beyanında bulunarak "Kurultay döneminin gereği olarak parti üyeleri ile görüşmeler yapmış olabilirim ancak kesinlikle iddia olunduğu gibi ne İlyas Şahin ve ne de başkaca kimselerle market kartları konularında görüşme gerçekleştirmedim. Hakkımda MASAK kayıtlarında yer aldığı söylenen taşınmazlar, tamamen aile ve kişisel birikimle edinilmiş cüzi yatırımlardır." dedi. Aydöner, 38. Olağan Kurultay döneminde Ankara'da bir otelde delegelere para verdiği ve telefon tablet dağıttığına dair tanık beyanlarını da reddederek, "Bu dönem içerisinde ben çanta ile para taşımadım. Kimseye para vermedim. Herhangi bir şekilde delegelere parasal bir teklifte bulunmadım. Telefon veya tablet şeklinde bir hediye dağıtımı yapmadım, yapıldığını da görmedim ve duymadım." ifadesinde bulundu.

'PARA DAĞITILDIĞINI DUYMADIM'

Şüpheli sıfatıyla ifade veren CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Özkan Tice ise 2018-2023 yılları arasında İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğünü, 38. Olağan Kurultay'da delege olarak oy kullandığını aktardı. Tice, "İddia edildiği gibi kurultay sürecinde, öncesinde ve sonrasında delegelere herhangi bir menfaat sağlandığını duymadım, görmedim. Siyasi faaliyetler dışında herhangi bir davranışım olmadı. Delegelerden hiçbirine Özgür Özel'in desteklemeleri amacıyla para dağıtmadım, para dağıtılması olayını da duymadım." dedi.