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Giriş Tarihi: 21.4.2025 17:24

CHP’li Başkanlar için hesap vakti

Bursa’da dönemim Nilüfer Belediye Başkanı, şimdiki mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Bozbey ve o dönem Başkan Yardımcılığını yürüten CHP’li Turgay Erdem’in, ilgili teknik personel ve idari amirlerin aykırılıklar nedeniyle imza atmadığı inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izinlerini tek imza ile onayladıkları ortaya çıktı. Bozbey ve Erdem, 4 yılda, 1965 yapı belgesini tek imza ile onaylamaları nedeniyle “Görevi kötüye kullanmak” suçundan bugün sanık olarak hakim karşısına çıktı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
CHP’li Başkanlar için hesap vakti

Bursa'da eski Nilüfer Belediye Başkanı ve mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2012-2016 yılları arasında imar mevzuatına aykırı şekilde attığı imzalar nedeniyle Bursa 53'ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Davada Bozbey'in yanı sıra dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem de sanık olarak yargılanıyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mustafa Bozbey'in görev süresi boyunca 1965 adet yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesine mevzuata aykırı olarak tek imzayla onay verdiği ve bu yolla görevi kötüye kullandığı ifade edildi. Hazırlanan İddianamede İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, bilirkişi incelemeleri ve müşteki beyanlarına yer verildi. Belediyedeki teknik sorumluların yetkisi devredilmeden Bozbey tarafından yapılan işlemlerle kişilere menfaat sağlandığı belirtiliyor. Savcılık, Bozbey ve yardımcısı Erdem'in 5237 sayılı TCK'nın 257. maddesi kapsamında "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmasını talep ediyor.

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CHP’li Başkanlar için hesap vakti
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