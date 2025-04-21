CHP’li Başkanlar için hesap vakti

Bursa'da eski Nilüfer Belediye Başkanı ve mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2012-2016 yılları arasında imar mevzuatına aykırı şekilde attığı imzalar nedeniyle Bursa 53'ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Davada Bozbey'in yanı sıra dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem de sanık olarak yargılanıyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mustafa Bozbey'in görev süresi boyunca 1965 adet yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesine mevzuata aykırı olarak tek imzayla onay verdiği ve bu yolla görevi kötüye kullandığı ifade edildi. Hazırlanan İddianamede İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, bilirkişi incelemeleri ve müşteki beyanlarına yer verildi. Belediyedeki teknik sorumluların yetkisi devredilmeden Bozbey tarafından yapılan işlemlerle kişilere menfaat sağlandığı belirtiliyor. Savcılık, Bozbey ve yardımcısı Erdem'in 5237 sayılı TCK'nın 257. maddesi kapsamında "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmasını talep ediyor.