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Giriş Tarihi: 21.4.2025 19:20 Son Güncelleme: 21.4.2025 19:41

DEM heyetinin 4. İmralı ziyareti: Önder'in sağlık durumunu konuştuk

DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Avukat Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü. Pervin Buldan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada görüşmenin verimli geçtiğini söyledi.

DEM heyetinin 4. İmralı ziyareti: Önder’in sağlık durumunu konuştuk

DEM Parti heyeti üyesi Van Milletvekili Pervin Buldan ve Avukat Faik Özgür Erol, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü. İmralı heyeti görüşme sonrası açıklama yaptı.

Pervin Buldan şunları söyledi:

Öcalan ile 2 buçuk saat görüştük. Görüşme oldukça verimli geçti. İlk konu Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu oldu.

EN SON 27 ŞUBAT'TA GÖRÜŞME YAPILDI

Heyet adaya son ziyaretini 27 Şubat günü yapmıştı. Bu görüşme sonrası Öcalan'dan terör örgütüne "Silah bırak, kendini feshet" çağrısı gelmişti.

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DEM heyetinin 4. İmralı ziyareti: Önder'in sağlık durumunu konuştuk
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