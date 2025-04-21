FETÖ'nün "aile imamı" yakalandı! İşte dev operasyonun ilk görüntüleri

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde "aile imamı" olarak görev yaptığı belirlenen şüpheli adım adım takip sonucu yakalandı.
Emniyetin titiz çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonun ilk görüntüleri A Haber ekranlarında paylaşıldı.
FETÖ'NÜN AİLE İMAMI YAKALANDI!— Sabah (@sabah) April 21, 2025
FETÖ'nün geri dönüş hamlesine operasyon
Operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş anlattı. pic.twitter.com/2I5l0I8G9B
Operasyonda örgüte ilişkin şok belgeler ortaya çıktı. Kendi içlerinde tutuklu FETÖ'cülerin ailelerine gizlice para dağıttıkları tespit edilirken bu paranın dağıtımına ilişkin mesajlar ilk kez A Haber'de yayınlanan Gece Ajansı programında ekrana geldi.
FETÖ'nün kirli planı ve operasyona ilişkin çarpıcı detayları A Haber Muhabiri Mehmet Karataş A Haber ekranlarında anlattı:
"İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. operasyonu. 1-2 aylık süreye uzandığını biliyoruz operasyonun. FETÖ'ye düzenlenen operasyonun burada teknik fiziki takibinin yanı sıra MASAK ve HTS kayıtları ile birlikte baz kayıtlarının belirlenmesi ile düzenlendi.
DARBECİ KOMUTANLARIN AİLELERİNE DESTEK SAĞLAMA ÇABALARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyonda FETÖ üyesi olduğu belirlenen 20 kişi tutuklandı. Operasyonda özellikle en çok dikkat çeken örgüt güdümünde bulunan şirkette çalışan şahısların olduğu belirleniyor. Meta World Bilgisayar Bilişim Yazılım Reklamcılık Eğitim Limited şirketi tespit ediliyor.
DEVLETİ ZARARA UĞRATMA PLANLARI
15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan o darbeci komutanların bizzat aileleri ile yakından ilgilenen bir şahıs var yani aile imamı diyebiliriz. Meta World şirketinde sadece çalışanların değil çalışmayanlarında SGK'sı yapılıyor. SGK'sı yapılan kişiler FETÖ ile iltisaklı olmaları sebebiyle henüz operasyon yememiş. Bunların SGK primleri yatırılarak emekliliğinin sağlanması ve devletin zarar uğratılması planlanıyor.
Örgüt ile iltisaklı olmuş ama yurt dışına kaçmış, henüz tespiti yapılamamış, ama bunun SGK'sı yatırılıyor ve 'Bir gün geri döneceksiniz" diyor. Aynı zamanda bunlara maaş yatırılıyor ve yatırıldıktan 10 dakika sonra karşıdaki bir ATM'den tekrar geri çekiliyor.
ŞİRKET DEVRİ ADI ALTINDA KİRLİ AĞ
Bu kişiler bu şirketin başında bulunan kişilerin başkasına devrettiği yani ismi temiz örgütle bağlantısı olmayan başkalarının isimlerine devrediliyor. Diyelim 20 milyon TL'lik bir şirket, ama 20 milyon TL'ye devreden kişinin hesabına herhangi bir para gitmiyor. Devlet de burada uyumuyor ve gerekeni yapıyor.
Burada herhangi bir paranın verilmediği ve her ne kadar burada şirket sahibi gibi biri görünse de aslında bunların sadece görüntüde olduğu, perde arkasında terör örgütünde hiyerarşiye göre söz sahibi olduğu tespit ediliyor."