FETÖ'nün "aile imamı" yakalandı! İşte dev operasyonun ilk görüntüleri

DEVLETİ ZARARA UĞRATMA PLANLARI

15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan o darbeci komutanların bizzat aileleri ile yakından ilgilenen bir şahıs var yani aile imamı diyebiliriz. Meta World şirketinde sadece çalışanların değil çalışmayanlarında SGK'sı yapılıyor. SGK'sı yapılan kişiler FETÖ ile iltisaklı olmaları sebebiyle henüz operasyon yememiş. Bunların SGK primleri yatırılarak emekliliğinin sağlanması ve devletin zarar uğratılması planlanıyor.

Örgüt ile iltisaklı olmuş ama yurt dışına kaçmış, henüz tespiti yapılamamış, ama bunun SGK'sı yatırılıyor ve 'Bir gün geri döneceksiniz" diyor. Aynı zamanda bunlara maaş yatırılıyor ve yatırıldıktan 10 dakika sonra karşıdaki bir ATM'den tekrar geri çekiliyor.

ŞİRKET DEVRİ ADI ALTINDA KİRLİ AĞ

Bu kişiler bu şirketin başında bulunan kişilerin başkasına devrettiği yani ismi temiz örgütle bağlantısı olmayan başkalarının isimlerine devrediliyor. Diyelim 20 milyon TL'lik bir şirket, ama 20 milyon TL'ye devreden kişinin hesabına herhangi bir para gitmiyor. Devlet de burada uyumuyor ve gerekeni yapıyor.

Burada herhangi bir paranın verilmediği ve her ne kadar burada şirket sahibi gibi biri görünse de aslında bunların sadece görüntüde olduğu, perde arkasında terör örgütünde hiyerarşiye göre söz sahibi olduğu tespit ediliyor."