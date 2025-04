Hedef 2 milyon ev ziyareti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Sultangazi'de hane ziyaretleri gerçekleştirdi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca başlatılan "2 milyon üye ziyareti" programı kapsamında 50. Yıl Mahallesi'ne giden Özdemir'e, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İlçe Başkanı İmdat Kamacı ve teşkilat mensupları eşlik etti. Vatandaşlarla sohbet eden Özdemir, AK Parti olarak dil, din, ırk ayrımı yapmadan tüm İstanbulluları ziyaret ettiklerini söyledi. Özdemir, şöyle konuştu: "Sultangazi Belediye Başkanımızla beraberiz. Sultangazi'mizde görev yapmış olduğu geçmiş dönemdeki 5 yılda dokunulmadık mahalle bırakmadığını, her mahallesinde gençlerimize gençlik merkezleri, havuzlar ve eğitim merkezleri oluşturduğunu, kadınlarımız için özellikle onların gelişim sürecine ve sosyalleşmesine katkı sunulacak birçok eseri, çocuklarımız için özellikle onların hayatına dokunan kıymetli eserleri yaptığını biliyorum."7 Şubat'ta "Her Mahallesiyle İstanbul" mottosuyla başlattıkları yeni dönem çalışmalarının ramazanda da yoğun şekilde devam ettiğini hatırlatan Özdemir, şunları söyledi: "Partimiz, milletin değerleriyle yoğruldu ve her zaman yönünü millete göre belirledi. AK Parti hiçbir zaman vesayetten veya dış güçlerden beslenmemiş, aksine milletin desteğini arkasına alarak vesayetin etkilerini kırmayı başarmış bir parti oldu." Sultangazi'de ikamet eden Divarcı ve Güven ailelerini evlerinde ziyaret eden Özdemir, AK Parti'ye yeni üye olanların formlarını da kendisi doldurdu.