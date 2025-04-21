"Kılıçdaroğlu'nun kara kutusu" şüpheli oldu! 30 yıllık çalışma arkadaşına "ihanet" sorgusu

GÖVDE GÖSTERİSİ YAPMIŞTI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Kütükçü'nün şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Kılıçdaroğlu'nun 30 yıllık çalışma arkadaşı olan Kütükçü, Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği iddiasıyla gündeme gelmişti. Şükran Kütükçü, Kılıçdaroğlu'na kazan kaldıran ekibi Kılıçdaroğlu'nun makam odasında ağırlayarak gövde gösterisinde bulunmuştu. Aralarında o dönem CHP'li Özgür Özel'in de bulunduğu birçok muhalif ismin Kütükçü ile özel toplantılar yaptığı, toplantıları ise Kılıçdaroğlu'nun makam odasında gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Şükran Kütükçü, bu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çağrısının ardından Özel Kalem Müdürü Kütükçü'nün Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu ile aralarının iyi olduğu, Kütükçü'nün 'değişim' yanlılarını üstü kapalı desteklediği belirtilmişti.