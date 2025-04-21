Kılıçdaroğlu’nun özel kalemine ‘şaibeli kurultay’ sorgusu

CHP'nin kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehit Mehmet Selim Kiraz'a yönelik skandal ifadeler kullanan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem'i Şükran Kütükçü, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Parti Meclis Üyesi Ali Haydar Fırat'ın da aralarında bulunduğu 86 şüphelinin ifadesinin alınmasına başlandı.

GÖVDE GÖSTERİSİ YAPMIŞTI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, Kütükçü'nün şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Kılıçdaroğlu'nun 30 yıllık çalışma arkadaşı olan Kütükçü, Kılıçdaroğlu'na karşı Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği iddiasıyla gündeme gelmişti. Şükran Kütükçü, Kılıçdaroğlu'na kazan kaldıran ekibi Kılıçdaroğlu'nun makam odasında ağırlayarak gövde gösterisinde bulunmuştu. Aralarında o dönem CHP'li Özgür Özel'in de bulunduğu birçok muhalif ismin Kütükçü ile özel toplantılar yaptığı, toplantıları ise Kılıçdaroğlu'nun makam odasında gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Şükran Kütükçü, bu fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' çağrısının ardından Özel Kalem Müdürü Kütükçü'nün Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu ile aralarının iyi olduğu, Kütükçü'nün 'değişim' yanlılarını üstü kapalı desteklediği belirtilmişti.

İRTİBATLARINI KABUL ETMEDİ

Kütükçü ifadesinde, dosyada kendisi hakkında beyan veren iki tanığın ifadelerini kabul etmediğini, Avukat Çağlar Çağlayan'ı ise genel merkez avukatı olması sebebiyle tanıdığını söyledi. Avukat Çağlayan'la birlikte plan yapmadıklarını öne süren Kütükçü, MASAK raporunda yer alan tespitlerin kendi mal varlığı olduğunu kaydetti.

MAHİROĞLU FİNANSINDA LONDRA TATİLİ

Kütükçü, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun finansörlüğünde Londra'ya tatile götürüldüğü iddiasını kabul etmedi. Caferoğlu'ndan menfaat temin etmediğini öne süren Kütükçü, Kılıçdaroğlu ile ilgili bir 'sırrı' olmadığını söyledi. Kurultay sürecine dahil olmadığını iddia eden Kütükçü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile özel bir faaliyeti olmadığını, kurultaya katılmadığını öne sürdü.