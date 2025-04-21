Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı: 24 dolandırıcı gözaltına alındı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden yayınladıkları reklamlar ile yüksek kar vadederek vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik İstanbul, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Adıyaman, Şanlıurfa, Trabzon ve Adana'da operasyon düzenledi. Operasyonlarda 5'i ikmalen olmak üzere 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 19'unun savcılık ifadeleri sonrası Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilecekleri öğrenildi. Şüphelilerin ses kayıtları, resim ve belgeler, HTS kayıtları, MASAK verileri, ödeme ve elektronik para kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarından alınan verilerin incelenmesi neticesinde, banka hesaplarında 2017-2024 yılları arasında yaklaşık 4.6 Milyar para girişi ve çıkışı bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

40 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında üçüncü ayağı gerçekleştirilen operasyonların ilk ayağında 24 şüpheliye yönelik 8 ilde 8 Ekimde gerçekleştirilen operasyonlarda 22 şüpheli tutuklanmış, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış 1 kişi ise serbest bırakılmıştı. 10 Ocak tarihinde gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise 18 kişi tutuklanmış, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.