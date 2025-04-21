MHP’den dikkat çeken paylaşım: Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var..

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp kapakçığı operasyonunun ardından 4 Nisan 2025'te partisinin genel merkezinde mesaiye başlamıştı. Bahçeli, işbaşı yaptıktan sonra MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etmişti.

MHP lideri Bahçeli'nin mesaiye başlamasında 2 hafta sonra partinin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

Bahçeli'nin dinç bir şekilde yürüdüğü anların yer aldığı görüntü "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var.." başlığı ile servis edildi.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.