New Balance, Vans ve Camper markalarında domuz derisi çıktı! Reklam kurulu ceza kesti

NEW BALANCE'A 1.7 MİLYON LİRA CEZA

"Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 'Diğer Hususlar' başlıklı 27'nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan 'Reklamı yapılan bir malın içeriğinde, toplumun genel dini hassasiyetlerine aykırı bir bileşenin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması halinde, bu husus reklamlarda açıkça belirtilir.' hükmü başta olmak üzere mevzuata aykırılık oluşturduğu" gerekçesi ile New Balance'a 1 milyon 730 bin lira ceza kesildi. Ayrıca markanın yanıltıcı reklamlarının durdurulmasına karar verildi.