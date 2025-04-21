New Balance, Vans ve Camper markalarında domuz derisi çıktı! Reklam kurulu ceza kesti

Son dakika haberi! Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ünlü ayakkabı markaları New Balance, Vans ve Camper'e domuz derisi cezası kesti. Söz konusu markaların bazı ayakkabı modellerinde domuz derisi kullanmasına rağmen bunu tüketiciye bildirmediği ifade edildi. Domuz derisi kullanılan bazı modellerin fiyatının 12 bin 490 TL olduğu görüldü.
Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz aylarda ünlü ayakkabı markası Adidas'a domuz derisi kullanmasına rağmen bunu tüketiciye bildirmediği için ceza kesmişti. Ayakkabı markalarına yönelik devam eden denetimlerde üç ünlü markada da benzer bir skandal yaşandı.
4 MODELİNDE DOMUZ DERİSİ TESPİT EDİLDİ
New Balance'ın "W990GL6", "M2002RST", "U9060BLK", "U991LG2" kodlu ayakkabıları Türkiye'de "Süet, sentetik kaplama, file saya, deri" gibi ifadelerle satışa sunduğu ancak aynı ayakkabıları yurt dışında ise "domuz derisi" bilgilendirmesi yaparak sattığı öğrenildi.
Reklam Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "newbalance.com.tr uzantılı internet sitesinde satışa sunulan "W990GL6", "M2002RST", "U9060BLK", "U991LG2" kodlu ürünlere yönelik reklam ve tanıtımlarda, ürünlerin içeriğinde domuz derisi bulunduğu belirtilmemesine rağmen aynı ürünlere yönelik yurt dışı uzantılı internet sitelerinde yapılan bilgilendirmelerde ürünlerinde içeriğinde domuz derisi yer aldığı bilgisine yer verildiği tespit edilmiştir." denildi.
NEW BALANCE'A 1.7 MİLYON LİRA CEZA
"Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin 'Diğer Hususlar' başlıklı 27'nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan 'Reklamı yapılan bir malın içeriğinde, toplumun genel dini hassasiyetlerine aykırı bir bileşenin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması halinde, bu husus reklamlarda açıkça belirtilir.' hükmü başta olmak üzere mevzuata aykırılık oluşturduğu" gerekçesi ile New Balance'a 1 milyon 730 bin lira ceza kesildi. Ayrıca markanın yanıltıcı reklamlarının durdurulmasına karar verildi.
DOMUZ DERİSİ SKANDALI
Camper markasının "Ground Michelin" adlı ürününde de eksik bilgilendirme tespit edildi. Türkiye satışında "Bu ürün stoklarımızda bulunmamaktadır" ifadesinin altında yer alan bilgilendirmelerde, "%37 deri" ifadesine yer verilmesine rağmen yurt dışı uzantılı internet sitesinde aynı ürüne yönelik yapılan bilgilendirmelerde, "%37 Pigskin (domuz derisi)" ifadesine yer verildiği belirlendi. Camper markasının reklamlarının durdurulmasına kara verildi.
VANS'A 863 BİN 580 TL CEZA
"Vans" markasına ait "Old Skool Süet Ayakkabı" ve "SK8-HI Süet Ayakkabı"isimli ürünlerde de domuz derisi kullanılmasına rağmen bunun tüketiciye bildirilmediği tespit edildi. Söz konusu ürünlerin Türkiye'de "süet" olarak satıldığı ancak yurt dışında "domuz süeti" olduğu görüldü. Vans markasına aykırılık nedeniyle 863 bin 580 TL ceza kesildi.