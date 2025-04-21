Önder, büyük bir direnç gösteriyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hastanede 5 gündür tedavisi sürüyor. Gece saatlerinde Önder'in tedavi gördüğü hastaneye gelen Sağlık Bakanı Memişoğlu, yaptığı açıklamada, Önder'in büyük bir direnç gösterdiğini ve bu direncin ümit verdiğini söyledi.Bakan Kemal Memişoğlu, "TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Önder'i ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ailesine ve kızına ilettim. Hocama ve bütün ekibine teşekkür ettim. İlk 112 çağrısından itibaren ben ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat takip ettiği, Türkiye'mizin değeri bir insan. Allah şifasını versin. Allah yardımcısı olsun diyoruz. Bütün dualarımız onun için." dedi.TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ da Önder'i ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada Önder'in şifa bulması için dua ettiklerini söyledi.15 Nisan gecesi evinde kalp krizi geçiren TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Şişli'de bulunan özel bir hastanede yırtılan aort damarı dikilen Önder'in yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.Önder'in yaşamak için gösterdiği direncin ümit verdiğini söyleyen Bakan Memişoğlu, "Bütün ekip, bütün gücüyle, bütün bilgisiyle onun yardımında. Tabii yoğun bakımda uzun süre makinede bağlı, mücadele ediyor. Bütün Türkiye'den, böyle pozitif bir insanın yeniden aramıza katılması için dua bekliyoruz. Bütün camiasına, kendisine, ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.DEM Parti, İmralı heyetinde Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir. Partimiz bu konuyu gündemine alıp tartışmamıştır, partimizin birinci önceliği yol arkadaşımız Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşmasıdır" denildi. Açıklamada, Adalet Bakanı ile yapılacak görüşmeye ilişkin de "Önder'in sağlık sorunu ve Pervin Buldan'ın da hastane yoğunluğu sebebiyle grup başkan vekillerimiz tarafından yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.