Ruhsat için villa iskân için 4 daire

İstanbul Beylikdüzü'ndeki 'Metro Home' projesinin inşaat ruhsatı karşılığında Büyükçekmece'deki Ihlamur Evleri'ndeki 1 adet villayı eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdiğini söyleyen Kameroğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kameroğlu, projenin iskânı (yapı kullanım belgesi) karşılığında ise İmamoğlu'nun kampanya danışmanı Necati Özkan'ın 4 daire aldığını itiraf etti. Savcılık ifadesinde, projenin iskânını alabilmek için Tuncay Yılmaz'ın kendisini Necati Özkan'a yönlendirdiğini belirten Adem Kameroğlu, iskân karşılığında 4 daireyi Necati Özkan'ın şirketlerine devrettiğini anlattı. Kameroğlu savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi:Projenin iskânını alabilmek için Tuncay Yılmaz 4 daire karşılığında iskân alabileceğimi söyledi ve beni Necati Özkan İsimli şahsa yönlendirdi. Necati Özkan ile protokol yaptık. İnşaatım da bitmek üzereydi ve iskân başvuru aşamasındaydı.Taleplerini karşılamazsam iskân vermeyeceklerini bildiğim için Necati Özkan'a 4 daire vermek zorunda kaldım ve bu konuda protokolü imzaladım. Protokole ilişkin evrakları dosyaya sunuyorum. Ben Necati Özkan'ı o döneme kadar tanımıyordum. İsmen biliyordum.Bu daireleri Necati Özkan kendi üzerine almadı. Protokal yaptıktan sonra 27.09.2021'de 124 ada 3 parsel Beylikdüzü Kavaklı üzerinde bulunan 2 daireyi Öykü Reklam Hizmetleri Şirketi'ne, 125 ada 2 parselde bulunan 1 daireyi Capital Medya Hizmetleri A.Ş.'ye, 01.03.2022'de ise 125 ada 2 parselde bulunan diğer daireyi ise Ayşe Hitchins adına devrettim.Bunlara ilişkin evrakları da dosyaya sunuyorum. Bu dairelerin devri için yine şirket hesabımıza toplamda 2 milyon lira göstermelik olarak para gönderildi. Bu para daha sonra Necati Özkan'a iade edildi.