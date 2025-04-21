SON DAKİKA | AK Parti’de kritik MKYK toplantısı! Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün yoğun gündem ile toplandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK gündemine ilişkin AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor.

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Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Papa Francis hayatını kaybetti. Vatikan'a başsağlığı diliyoruz. Papa'nın son mesajı Gazze idi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN RAHATSIZLIĞI

Çok ehil ellerde doktor arkadaşlarımız, alanının en iyisi olan doktor arkadaşlarımız bu rahatsızlığıyla ilgili müdahaleyi yaptılar. Arkasından da tedavi süreci en büyük bir hassasiyetle yürütülüyor. Biz Sırrı Bey ile uzun zamandır tanışırız. Çeşitli vesilelerle, çeşitli konularda derinlemesine sohbetlerimiz olmuştur. Felsefe konusunda, sanat konusunda, siyaset konusunda uzun yıllardır sohbetlerimizin olduğu bir arkadaşımız. Tabii onun rahatsızlığı aslında dokunduğu insanların, dokunduğu çevrelerin bir şekilde mağdur olmuş insanlara dokunmasının, Türkiye'de toplumsal birliğimizin, birliğimizin güçlenmesi, kardeşliğin güçlenmesi bakımından yapmaya çalıştıklarının herkesin hafızasında... Bu sahiplenmeyi hem insan olarak hem sanatçı olarak hem siyasetçi olarak gösterdiler. Dualarımız onunla. Terörsüz Türkiye yaklaşımı takdir ediliyordu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Terörsüz Türkiye sürecinin hayata geçtiğini hep beraber göreceğiz. Terörsüz Türkiye hedefi herkesin faydasına olacak.