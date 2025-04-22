35 milyon dolarlık arsaya çöktüler

Beylikdüzü'nden Saraçhane'ye taşınan yolsuzluk çarkının Beylikdüzü ayağında müteahhit Adem Kameroğlu'ndan, Metro Home isimli konut projesinin inşaat ruhsatı ve yapı iskânı karşılığında 1 adet villa ile 4 daire aldığı ortaya çıkan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin bunlarla yetinmeyip Kameroğlu'nun 35 milyon değerindeki 40 bin metrekare arsasına da el koydukları öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren ve belgelerle doğrulanan itiraf niteliğindeki Adem Kameroğlu'nun ifadesine göre, Metro Home projesinin inşa edildiği arsanın 40 bin metrekaresi zorla Beylikdüzü Belediyesi'ne devrettirildi. Kameroğlu, "Arsanın terki yapılmıştı, villa ve dairelerin dışında ruhsat için bana bunu şart koştular, ikinci kez terk yaptırdılar.

İstesem bu 40 dönüm arsayı başkasına satar, kalanı üzerinde yine aynı inşaatı yapabilirdim. Ancak bana zorluk çıkaracaklarını bildiğim için kabul etmek zorunda kaldım. Bu 40 dönümün şu anki değeri 35 milyon dolardır" dedi. Kameroğlu, konuyla ilgili delil olacak bilgi ve belgeleri yetkililere verdiğini söyledi.