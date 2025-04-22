Bakan Göktaş: Çocuklarımızı her konuda güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde düzenlenen 'Çocuk Katılımının Güçlendirilmesi Çalıştayı', bugün İstanbul'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştay, çocukların kendi haklarını savunmaları, fikirlerini ifade etmeleri ve toplumda daha etkin bir rol üstlenmeleri için platform sunmayı hedefliyor. Etkinlik kapsamında çocuk hakları savunuculuğu, gönüllülük, akran desteği ve çocuk dostu şehirler gibi başlıklar ele alınırken, çocukların görüş ve önerilerinin politika yapım süreçlerine entegre edilmesi amaçlanıyor.

"TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ"

Bakan Göktaş, "Bugün çok özel bir amaç için bir aradayız. Çocuklarımızın sesine kulak vermek, fikirlerine değer vermek ve onları dinlemek için. Çünkü biliyoruz ki; siz çocuklarımız hem bugünümüzsünüz hem yarınımızsınız ve sizler en değerli hazinemizsiniz. Bu anlamda 'Çocuk Katılımının Güçlendirilmesi Çalıştayı' sizlerin karar alma süreçlerine aktif olmanız noktasında önemli bir adımdır. Yarın 23 Nisan. Sizin bayramınız. Bu vesileyle de sizlerin, ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. Göktaş, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi, '23 Nisan'ın, siz çocuklarımıza armağan edilmesi, milletimizin geleceğinin sizlerin avuçlarına bırakılması demektir.' Bu inançla, sizlerin daha güçlü, donanımlı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi bizler için çok çok önemli ve çok kıymetli. Haklarınızı korumak ve hayallerinizi desteklemek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.