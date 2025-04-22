Buket Özgünlü’nün de aralarında bulunduğu 16 sanık hakkında dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede,dernek başkanı Özgünlü'nün bulunduğu sanıkların, sokak hayvanlarıyla ilgili yürüttükleri sivil toplum faaliyetleriyle sokak hayvanlarına sağlanan mama veya hayvan sağlığına yönelik ürünlerin imalat ve ticaretini yapan şirketler arasında finansal ilişki olduğu kaydedildi.

PARALARI KİŞİSEL HESAPLARINDAN AKLAMIŞLAR

Hazırlanan iddianamede, Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ne gönderilen bağış paralarının sanıklar tarafından, dernek amacıyla bağdaşmayacak şekilde tasarruf ettikleri, kişisel zenginleşme ve mal varlığı edinme amacıyla kullandıkları belirtildi. İddianamede, sanıkların bağış paralarını şahsi hesaplarına aktardıkları, aklama faaliyetlerinde dernek tüzel kişiliği ile bazı mama şirketlerinin araç olarak kullanıldığı, öncül suçtan elde edilen gelirlerin sahte fatura düzenlenmesi, taşınır ve taşınmaz alımı ile bankacılık işlemleri yoluyla suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklandığının tespitine yer verildi. Dernek yönetim kurulu tarafından genel kurul kararı olmaksızın hukuka aykırı şekilde yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı tahsis edildiği belirtilen iddianamede, dernek hesabından çekilen paraların yeniden dernek hesabına yatırılmadığı ve sanıkların kişisel hesaplarında aklandığı ifadelerine yer verildi. Bunun yanı sıra iddianamede, mama şirketinden köpek maması alınmamasına rağmen sahte faturalar düzenlenerek, mama alınmış gibi gösterildiği ve bu yöntemle derneğin zarara uğratıldığı kaydedildi. MASAK raporuna da yer verilen iddianamede, derneğin banka hesaplarındaki transfer hareketlerinin dernek faaliyetleri kapsamında kullanılmadığı, hesaplarda bulunan tutarların bir kısmının çeşitli işlemlerle dernek yönetim kurulu başkanı Buket Özgünlü ve diğer sanıkların hesaplarına aktarıldığına değinildi.

18 MİLYON 627 BİN 848 LİRA ZARAR

Kamuyu 18 milyon 627 bin 848 lira zarara uğrattıkları belirtilen sanıklar, Aleyna Nur Sarıoğlu, Alev Erçetin, Aynur Temel, Birkan Soysal, Buket Özgünlü, Cemal Özgünlü, Demet Kılıç, Ertan Işık, Evren Kılıç, Rüya Bilgi, Fatma Özgünlü, Tahsin Malkoç, Tuğba Törüsel, Tuğçe Soysal, Tuna Boyacı ve Yosma Bilgi'nin hakkında, zincirleme şekilde 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 12 yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.