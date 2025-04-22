Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan deprem bölgesinde 23 Nisan şenliği: Sevgiyle kurulan şehirlerimizde bayram var

23 Nisan günü 13.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şenliklerde Sıfır Atık'la ilgili atölye çalışmaları, yüz boyama, palyaço gösterileri, tiyatro gibi birçok etkinlikle çocuklar doyasıya eğlenecek.

"SEVGİYLE KURULAN ŞEHİRLERİMİZDE BAYRAM VAR"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sevgiyle kurulan şehirlerimizde bayram var, neşe var, 23 Nisan Şenliğimiz var. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da çocuklarımızın kahkahaları gökyüzüne karışacak, umutlarımız yeniden yükselecek. 23 Nisan Şenliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz" denildi.

İL İL ETKİNLİK ADRESLERİ

Etkinlikler, Adıyaman'ın Eğriçay Parkı'nda, Hatay/İskenderun Millet Parkı'nda, Kahramanmaraş Namık Kemal Mahallesi 49024 Sokak'ta ve Malatya İnönü Caddesi'nde gerçekleştirilecek.