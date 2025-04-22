CHP’nin şaibeli kurultay soruşturmasında flaş gelişme: Özgür Çelik ve Cemil Tugay ifade verdi

CHP'nin kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı iddiasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Çelik, hakkındaki iddiaları reddederek, tanık Hatip Karaaslan'ı tanımadığını söyledi.
Çelik, Erkan Çakır ile kurultaydan birkaç gün önce, Ankara'da olduğu sırada kendisini arayarak, Muş il gençlik kolları başkanı olduğunu, Iğdır il başkanı ile birlikte görüşme talebi olduğunu ilettiğini söyledi. Çelik, "Ben de yeni seçilmiş bir il başkanı olarak mevkidaşım Iğdır il başkanının talebi olduğunu düşünerek randevu verdim. Otele yanında birkaç kişi ile geldiğinde kendisi ve yanındakileri ilk kez gördüm ve tanıştım. Erkan Çakır gelir gelmez Iğdır il başkanını sordum, Iğdır il başkanın işi olduğunu ve gelmediğini söyleyince, orada bulunan diğer partililer ile rutin sohbetime devam ettim. Bu görüşme partililerimizin de olduğu esnada, otelin bir toplantı odasında gerçekleşti. Yanında gelen kişilerin Iğdır delegesi olup olmadığını bilmiyorum. Kendisi 'Başkanım bir fotoğraf çektirebilir miyiz?' diyerek yanıma oturdu. O esnada kalabalık bir masada fotoğraf çekildi ve kısa süre sonra ayrıldı. Bu kişiyi hayatımda bir daha görmedim" dedi. Çelik aynı gün otelde CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'la da görüştüğünü, burada kurultay sürecine yönelik konuştuklarını aktaran Çelik, Yeşiltaş'ın da kendisi gibi Sivaslı olduğu için genellikle hemşerilik ilişkileri üzerine sohbet ettiklerini söyledi.
'BELEDİYE İŞTİRAKLERİNDE İŞE BAŞLAYAN YAKINIM YOK'
Delegelere para veya benzeri menfaat temin edildiğine ilişkin bilgisi olmadığını iddia eden Çelik, "Soruşturma konusu döneme ilişkin benim birinci ve ikinci derece yakınlarımdan CHP'li belediye ve iştiraklerinde işe başlayan bir yakınım yoktur. Benim, CHP'nin 38. Olağan Kurultay delegelerine para veya benzeri bir menfaat temin edildiğine ilişkin herhangi bir bilgim ve görgüm yoktur. Delegelere telefon veya benzeri elektronik bir cihazın hediye edildiğini duymadım, görmedim" ifadelerini kullandı.
'TEŞVİK ETMEDİM'
Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise CHP'nin 38. Olağan Genel Kurultayı'nda İzmir Delegasyonunda kurultay delegesi olarak oy kullandığını söyledi. Tugay, hakkında Özgür Özel lehine delegelere maddi menfaat sağladığına ilişkin ifade veren tanık Hatip Karaaslan'la özel tanışıklığının bulunmadığını, tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Tugay, il başkanlığı ziyareti sırasında tanık ifadesinde geçen Mehmet Kılıçarslan ile tanıştığını ancak kurultay sırasında herhangi bir kişiyi desteklemesi için maddi teklifinin olmadığını beyan etti. Tugay, İstanbul İl Başkan Özgür Çelik'i gıyaben tandığını söyleyerek, "Kurultay tarihinden önce kendisiyle herhangi bir yüz yüze görüşmem yoktur. Ancak yakın zamanda kendisiyle tanıştım. Özkan Tice'yi İzmir'in siyasetçisi ve kurultay delegesi olması nedeniyle tanırım. Kurultay'dan önce kendisiyle hiçbir görüşmemiz olmadı. Aziz İhsan Aktaş'ı da tanımam. Kendisiyle hiçbir görüşmem ve bağlantım yoktur. Ben kurultay sırasında kendim özgür irademle Özgür Özel'i destekledim. Ancak bu konuda başkalarına Özel'i desteklemesi için herhangi bir teşvikte bulunmadım. Ancak fikirlerimi başkalarıyla paylaştım" dedi.