CHP’nin şaibeli kurultay soruşturmasında flaş gelişme: Özgür Çelik ve Cemil Tugay ifade verdi

Çelik, Erkan Çakır ile kurultaydan birkaç gün önce, Ankara'da olduğu sırada kendisini arayarak, Muş il gençlik kolları başkanı olduğunu, Iğdır il başkanı ile birlikte görüşme talebi olduğunu ilettiğini söyledi. Çelik, "Ben de yeni seçilmiş bir il başkanı olarak mevkidaşım Iğdır il başkanının talebi olduğunu düşünerek randevu verdim. Otele yanında birkaç kişi ile geldiğinde kendisi ve yanındakileri ilk kez gördüm ve tanıştım. Erkan Çakır gelir gelmez Iğdır il başkanını sordum, Iğdır il başkanın işi olduğunu ve gelmediğini söyleyince, orada bulunan diğer partililer ile rutin sohbetime devam ettim. Bu görüşme partililerimizin de olduğu esnada, otelin bir toplantı odasında gerçekleşti. Yanında gelen kişilerin Iğdır delegesi olup olmadığını bilmiyorum. Kendisi 'Başkanım bir fotoğraf çektirebilir miyiz?' diyerek yanıma oturdu. O esnada kalabalık bir masada fotoğraf çekildi ve kısa süre sonra ayrıldı. Bu kişiyi hayatımda bir daha görmedim" dedi. Çelik aynı gün otelde CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'la da görüştüğünü, burada kurultay sürecine yönelik konuştuklarını aktaran Çelik, Yeşiltaş'ın da kendisi gibi Sivaslı olduğu için genellikle hemşerilik ilişkileri üzerine sohbet ettiklerini söyledi.