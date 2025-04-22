Çiğli’de işçiye önce eziyet sonra anlaşma

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası Genel Merkezi, İzmir 10 No'lu Şube'yi devre dışı bırakarak Çiğli Belediyesi ile 1130 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin altına imza attı. Sendika Genel Merkezi'nin işçilere sormadan belediye yönetimi ile masaya oturması krize neden oldu. Karara tepki gösteren bazı işçiler greve devam kararı alırken bazılarının ise işbaşı yaptığı öğrenildi. Çiğli Belediyesi şirketlerinden ÇİBEL A.Ş.'de örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 10 No'lu Şube ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem Sen arasında yaklaşık 6 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca işçiler 17 Nisan'da greve çıktı.

Grevin beşinci gününde Genel İş Sendikası Genel Merkezi, devreye girerek belediye yönetimi ile masaya oturdu, ardından da toplu iş sözleşmesinin altına imza attı. Sendika genel merkezinin İzmir 10 No'lu Şube'yi devre dışı bırakıp toplu iş sözleşmesinin altına imza atması işçiler arasında büyük tepkiye neden oldu. Bazı işçilerin sendikanın genel merkezine yürümek için hazırlık yaptığı öne sürüldü. Artan tepkiler üzerine belediye 10 No'lu Şube ile ek protokol imzalandı. Yüzde 33 olan zam yüzde 35'e çıkarıldı ve grev son buldu.