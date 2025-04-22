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Giriş Tarihi: 23.4.2025 03:29

DEVA Partisi’nde istifa depremi! İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen istifa etti

İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu

AA
DEVA Partisi’nde istifa depremi! İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen istifa etti

Seda Kaya Ösen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2020 yılında kurucu İzmir il başkanı olarak başladığım, ardından İzmir milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi'nden istifa ederek sonlandırıyorum" ifadelerine yer verdi.

Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıkları nedeniyle aldığını belirten Ösen, "Beni siyasete katılmaya ikna eden sayın Ali Babacan başta olmak üzere, tüm parti kurucularına teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Ösen'in istifasını Meclis Başkanlığına sunmasının ardından DEVA Partisi'nin Meclis'teki sandalye sayısı 1'e düşecek.

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DEVA Partisi’nde istifa depremi! İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen istifa etti
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