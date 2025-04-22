Gazze’de İsrail’in yaptığı zulmü haykırdık

İsrail'in Gazze soykırımı insanlık tarihine kara bir leke olarak geçiyor. 7 Ekim 2023'ten beri süren vahşi saldırılar karşısında SABAH Gazetesi olarak her gün değil her bir saniye Filistin halkının haklı direnişin yanında yer alıyoruz.

11 Ekim 2023: SABAH, tüm dünyanın gözleri önünde İsrail'in Gazze şeridinde başlattığı soykırımı, herkes görmezden gelirken dünyaya "İsrail'den soykırım" manşetiyle duyurdu. Haberde, "İsrail dört gündür Gazze'ye havadan ve denizden ölüm yağdırıyor. Uluslararası hukuk Filistinliler için yine işlemiyor" denildi.

YOLSUZLUKLARI DEŞİFRE ETTİK

SABAH, yolsuzluk ve rüşvete karışan isimleri de deşifre etti. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in rüşvet aldığını belgeledik. Semih Şahin görevden uzaklaştırıldı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yolsuzluk yaptığını kamuoyuna duyurduk. Vefa Salman, "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından görevden alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yolsuzluk ve usulsüz yaptığı belgeleriyle manşetimizde yer aldı. Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla tutuklandı ve görevinden alındı.