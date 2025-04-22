Hakarete ödül gibi atama

Yerel seçimlerden bu yana torpilli atamalar ve mali krizlerle gündemden düşmeyen CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor. Tepki çeken son gelişme, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde yaşandı. İddiaya göre CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras, geçmişte Bodrum Belediyesi'nde de birlikte çalıştığı yakın mesai arkadaşı Levent Arkan'ı bir kez daha yanına 'danışman' olarak aldı. Geçen sene tepki çeken bir ses kaydı sosyal medyaya sızan Arkan'ın hem Cumhurbaşkanı'na hem de CHP'lilere ağır hakaretler ettiği iddia edilmişti. Kayıtta yer almasına rağmen Arkan'ın 'deepfake' dediği ifadeler, kenti ayağa kaldırdı. Kriminal raporlar da ses kaydının Arkan'a ait olduğunu doğruladı. Arkan, Cumhurbaşkanı'na hakaretten 1 yıl 9 ay hapis ile siyasi yasak cezasına çarptırılmıştı.