Kamuoyunun vicdanı

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ: Sabah Gazetesi'nin de içinde bulunduğu medya kuruluşlarımız darbenin karşısında ve milletimizin yanında cesaretle durmuşlardır. Temennimiz ülkemizin ve milletimizin böyle karanlık bir tabloyla bir daha asla karşı karşıya kalmamasıdır. Sabah Gazetesi'ne, demokrasiye ve milli iradeye katkı sunacağı daha nice yıllar diliyorum.

MİLLİ İRADENİN YANINDA



CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ: Türkiye'nin maruz kaldığı tüm vesayet girişimlerine karşı sergilediği kararlı yayıncılık çizgisiyle demokrasi ve milli iradenin yanında saf tutan Sabah, milletimizin hakkını savunan güçlü bir adres olmuştur





ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM: Sabah tarihin kırılma noktalarına şahitlik ederken ülkemizin en önemli yazarlarını ve habercilerini bizlerle buluşturmuş, adeta bir okul gibi yüzlerce kardeşimizi bu camiaya kazandırmıştır.

BASININ MİHENK TAŞI





ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU: SABAH, cesur, objektif ve ilkeli habercilik anlayışıyla Türk basınının mihenk taşlarından biri olmuş, deneyimli yazarları ve muhabirleriyle yakın tarihe tanıklık etmiştir.





SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR: SABAH doğru habercilik anlayışıyla, basınyayın hayatına yön veren önemli kurumlardan biri olmayı başarmış, haberleriyle geniş kitlelere ulaşmış, bütün Türkiye'nin medya markası olmuştur.

TÜRK MEDYA TARİHİNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP





KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY: Türk medya tarihinde önemli bir yere sahip olan Sabah Gazetesi'nin 40. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.

CESUR, DÜRÜST TARAFSIZ





GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK: Sabah Gazetesi'nin, okurlarından aldığı destekle; cesur, dürüst ve tarafsız yayıncılık ilkesi doğrultusunda Türk basınının güçlü sesi olmayı sürdüreceğine inanıyorum.

BU YÜRÜYÜŞÜN NEFERİ





İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu vizyon, millet- devlet bütünleşmesini tahkim etmiş; bu çizgide kararlı bir duruş sergileyen Sabah Gazetesi de bu yürüyüşün önemli bir bileşeni olmuştur.





HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK: Köklü geçmişi, hızlı ve doğru habercilik anlayışıyla basın dünyasında seçkin bir yeri olan Sabah Gazetesi'nin 40. yıldönümünü can-ı gönülden kutlar, yayın hayatında başarılarının daim olmasını dilerim.

DAİMA ADALETİ VE HAKİKATİ SAVUNDU





ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: Doğru, tarafsız, ilkeli habercilik anlayışıyla kamuoyunu bilgilendirmeyi esas alan Sabah Gazetesi; toplumsal gelişmelere ışık tutarak, milli iradeyi esas alarak, daima adaleti ve hakkaniyeti savunarak, demokrasinin sağlıklı işleyişine katkı sunarak basın dünyasında önemli bir yer edinmiştir.

ASİL MİLLETİMİZİN SESİ





MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER: "Türkiye'nin en iyi gazetesi" mottosuyla basın dünyamızda etkin ve saygın bir yer edinmiş olan Sabah Gazetesi; dürüst, ilkeli ve gerçek habercilik anlayışı ile daima asil milletimizin sesi olmuştur. Sabah Gazetesi ailesinin tüm seçkin personeline sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum.

HABERCİLİKTE ÖNCÜ ADRES





ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN:. Doğru ve dürüst habercilik ilkesiyle, donanımlı yayın ve yazar kadrosuyla, 40 yıldır Türkiye'nin öncü haber kaynakları arasında yer almıştır. Cesur yayıncılığı takdire şayandır. SABAH'ın 40. yılını tebrik ediyorum.





SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU: İki farklı asra tanıklık eden, dinamizmi ve yenilikçi yapısıyla bilinen, Türk basınının öncü yayın organlarından Sabah Gazetesi'nin 40'ıncı yıldönümünü tebrik ediyorum. "Sabah" ismini bugünkünden daha da ileriye taşıdıkları bir yıl geçirmelerini diliyorum.

YAYIN POLİTİKANIZ TAKDİR GÖRÜYOR





ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR: SABAH, izlediği yayın politikasıyla milletimizin teveccühünü kazanırken farklı gazetelerin doğup büyümesine, yeni televizyon kanallarının medya dünyasına kazandırılmasına büyük katkı sağlamıştır. Sabah'ı bir marka haline getiren tüm basın emekçilerine teşekkür ediyorum.

HASSASİYETLERİ GÖZETEN GAZETE





AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ: Sabah Gazetesi, 40 yıldır sürdürdüğü yayın hayatında sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden, toplumsal hassasiyetleri gözeten, etik habercilik anlayışını ilke edinmiş yaklaşımıyla geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmayı başarmıştır.

OKUYUCU GÜVENİ EN BÜYÜK BAŞARISI

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI: 40 yıl boyunca karşılaştığınız zorluklara rağmen, ilkelerinizden ödün vermeden, tarafsız ve güvenilir habercilik anlayışınızı sürdürmeniz, Sabah Gazetesi'nin gücünü ve saygınlığını perçinlemiştir. Okuyucularınızın güvenini kazanmanız ve bu güveni korumanız, en büyük başarınızdır.

PEK ÇOK YENİLİĞE ÖNCÜLÜK ETTİ





DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN: Basın tarihimizin önde gelen yayın kuruluşlarından Sabah Gazetesi'nin 40. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Sabah Gazetesi, 22 Nisan 1985'te yayın hayatına başladığı günden itibaren basın dünyamızda pek çok yeniliğe öncülük etmiştir. Tüm çalışanlarına ve yöneticilerine teşekkür ediyor; başarılarının devam etmesini temenni ediyorum.

TÜRKİYE'NİN ANSİKLOPEDİSİ





TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT: SABAH, değişimler ve dönüşümlere şahitliği, sadece günü değil, geleceği de göstermeye çalışan vizyonuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ansiklopedisi olmuştur.

MİLLETİMİZİN SESİNİ DÜNYAYA DUYURDU





MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN: Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyadaki haklı ve öncü yerini alma mücadelesinde milletimizin sesi olan SABAH'ın 40. kuruluş yıldönümünü can-ı gönülden kutluyorum.