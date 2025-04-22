Kürsüden korsan metin okunması kabul edilemez

Geçen hafta TBMM Genel Kurulu, CHP'nin 'milli iradeye darbe girişimine' sahne oldu. CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, milletvekilliği düşen Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararını, Anayasa ve İçtüzük kurallarını hiçe sayarak Genel Kurul'da okuttu. TBMM Başkanvekili Celal Adan, yaptığı yazılı açıklamayla duruma tepki gösterdi. Adan, şunları söyledi: "İçtüzüğe aykırı şekilde işlem tesis edilmesi, meclis teamüllerinin hiçe sayılması, millet kürsüsünün siyasi gösteri zeminine dönüştürülmesi, kabul edilemez bir durum." ANKARA