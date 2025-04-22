Özgür Özel'in "Kanal İstanbul" iftirasına vatandaşlardan tokat gibi yanıt: Bir kere halkında yanında olun

"MİLLETİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN SÖYLÜYOR"

Özel'in iftiralarına ilk tepki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Bakan Kurum, "'O konutlar Araplara satılacak.' iftirasını atıyorsunuz. Milletimizin gözünün içine baka baka yalan söylüyorsunuz. Siz bu ülkeye de bu millete de çok yabancısınız." diye konuştu.

"KONUTLARI İSTİSMAR ETMEYİN"

Öte yandan, projede hak sahibi olan vatandaşlardan karşılaştıkları iftiralar sonrası tepki yağdı. TOKİ'nin Arnavutköy Sazlıbosna konutlarında hak sahibi olan vatandaşlardan İbrahim Doğan, Özgür Özel'e "Lütfen dar gelirli vatandaşlar için yapılan konutları istismar etmeyin" diye seslendi.

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"BİR KERE HALKIN YANINDA YER ALIN"

Konutlar dar gelirli vatandaşlar için yapıldığını vurgulayan İbrahim Doğan şunları söyledi:

"Dar gelirli vatandaşlar için yapılan konutları lüks konutlar olarak lanse ediyor ve bunların Araplara satılacağını söylüyor. Bu konutlar dar gelirliler için yapılan konutlar. Burada hak sahini olan vatandaşlardan biri benim. CHP'ye sesleniyorum lütfen dar gelirli vatandaşlar için yapılan konutları istismar etmeyin. Bir kere halkın yanında yer alın."