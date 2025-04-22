Rant uğruna yapılan çevre katliamlarını duyurduk

SABAH, Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu'nun Kaz Dağları'nda aldığı arsalarda ağaçları keserek yeşil alanları nasıl betona çevirdiğini gözler önüne serdi. İmamoğlu ailesinin Kaz Dağları Milli Parkı'nın hemen yanında bulunan Edremit ilçesi Güre Köyü civarında aldığı 11 bin 925 metrekare arsada ağaçların yok edildiğini belgeledik.

Arazide 11 dairenin yapıldığını tespit ettik. Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ailesinin de Kaz Dağları'nın hemen yanında Çanakkale Ayvacık'a bağlı Yeşilyurt'ta 174 ada 29 parselde 2 katlı villasının olduğunu yazdık. Şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın Bodrum Yakakent'te ağaç katliamı yaptığını ortaya çıkardık.