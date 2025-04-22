TCG Anadolu devrimsel bir dönüşüm

Savunma teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, deniz kuvvetlerinin yapısında köklü değişimlere neden oldu. Son dönemde Çin, İran ve Türkiye'nin geliştirilmesine öncülük ettiği İHA taşıyıcı gemiler, modern deniz savaş stratejilerini yeniden şekillendirdi. Uzmanlar, bu gemilerin 20. yüzyıl başlarında HMS Dreadnought'un (ilk zırhlı gemiler) yarattığı devrimsel etkiye benzer bir dönüşüm başlattığını öne sürdü. Amerikan Business Insider internet sitesi konuya ilişkin analizinde Türkiye'nin İHA taşıma kapasitesine sahip amiral gemisi TCG Anadolu'ya geniş yer ayırdı. Business Insider'ın haberinde, "Türkler, TCG Anadolu'yu dünyanın ilk insansız hava aracı taşıyıcısına dönüştürmeyi tercih ederken, geminin kullanacağı İHA'ları sağlamak için dünya standartlarındaki insansız hava aracı endüstrisine güvendi" ifadelerine yer verildi.