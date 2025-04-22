Başkan Erdoğan TÜRKSAT 6A uydusunu hizmete alma töreninde konuştu: Yapamaz diyenlere inat başardık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT'ın Ankara Gölbaşı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen TÜRKSAT 6A Hizmete Alma Töreni'nde konuştu:

En az 15 yıl hizmet verecek TÜRKSAT 6A ile birlikte TÜRKSAT'ın işlettiği haberleşme uydularının sayısı 6'ya, uzaydaki uydularımızın toplam mevcudu da 10'a yükselmiş oluyor. Yer sabit özelliği taşıyan yeni haberleşme uydumuz, televizyon yayıncılığı başta olmak üzere acil durum haberleşmesi hizmetlerini de geniş bir kapsama alanında sunacak. Yüzde 80'ini yerli olmak üzere ürettiğimiz TÜRKSAT 6A uydusu ile Türkiye kendi uydusunu üretmeyi başaran 11 ülkeden biri olmayı başardı.

5 MİLYAR NÜFUSA HİZMET VERECEK

Bu noktaya gelmemiz elbette kolay olmadı. 2A, 3A, 4A uydularının yapımında TÜRKSAT mühendislerimizin olmasını sağladık. Devamında ise 5A ve 6A uydularımızın yapımında 12 mühendisimizi üretimlere doğrudan dahil ettik. 'Yapamayız' diyenlere inat biz 'Yaparız, hatta daha iyisini yaparız' dedik. Karamsarlık aşılayanlara, kendi ülkesinden, kendi milletinden ümidini kesenlere asla kulak asmadık. Yılmadan, yorulmadan, inanç, sabır ve azimle çalışarak bugünlere kadar alnımızın akıyla geldik. Bugünkü başarı, 'Bizden bir şey olmaz' diyen zihniyete indirilmiş ağır bir darbedir. Bundan 31 yıl önce TÜRKSAT 1B uydusu ile başlayan uzay maceramızı çok daha yüksek bir düzeye eriştirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz.

23 yıldır olduğu gibi önce hayalleri hedeflere, sonra hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz. TÜRKSAT 6A ile ulaştığımız ülkeler daha da genişleyecek. Ulaştığımız nüfus 5 milyara ulaşacak. TÜRKSAT'ın hizmet verdiği alan Hindistan, Tayland ve Endonezya'yı kapsayacak şekilde genişleyecek. Yerli ve milli haberleşme platformuna sahip olduk. Uydu üretim ekosistemi kurarak birçok kurum ve kuruluşun uzay sanayisine katkı vermesini sağladık.

Devrim niteliğindeki projeyle yerli ve milli uydu platformuna sahip olduk. Alt yüklenicilerle birlikte uydu üretim ekosistemi kurarak birçok kurum ve kuruluşumuzun uzay sanayiine katkı vermesini sağladık. Aktif roller üstlenen mühendis ve personelle birlikte uydu ve uzay teknolojileri için insan kaynağı yetiştirmiş olduk. Elde edilen bu kazanım ve etkinliklerle milli uydu markamızı oluşturma ve uzay şirketi kurulması noktasında önemli fırsat yakaladık.

Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmaktadır. Küresel sistemde hak ettiğimiz yere gelmeye çok yakınız. Hiç kimsenin bu hedefi heba etmesine izin vermeyiz. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler yaşanırken biz millet olarak enerjimizi boş tartışmalarla harcadık. Türkiye'nin dışarıyla ilgilenmemesi için her şey denendi. Görüş, mezhep farklılıkları üzerinden bizi minder dışına atmayı başardılar. Başka ülkeler teknoloji alanında yarış içerisindeyken Türkiye'de gündem başörtüsü, sarık, yeşil sermaye idi. Kendilerine iç düşman ürettiler ve Türkiye'yi oyaladılar. Sonuçta ne oldu, Türkiye kaybetti. Eller koşar adım ilerlerken biz yerimizde saydık. Rakiplerle aramızdaki mesafenin açılmasına engel olamadık.

MUHALEFET HER TUŞA BASIYOR



Bugün dünya büyük bir dönüşümün arifesinde. Gümrük tarifeleriyle küresel ticaretin kuralları kökten değişiyor. Batı dünyası ve kurumları eski etkinliğini tamamen yitirmiş durumda. Yapay zekâ teknolojilerinin nereye varacağını kimse kestiremiyor. Türkiye'nin ismi bölgesinin bir kutup başı olarak her platformda zikrediliyor. Bu kritik dönemde ana muhalefet eliyle Türkiye tekrar tartışmaların içine çekilmek isteniyor. Geçmişte bedel ödetmiş bayat senaryolar tedavüle konulmaya çalışılıyor. Sokakların terörize edilmesinden Türkiye'nin Batı'ya şikâyet edilmesine, gençliğin kışkırtılmasından boykot çağrılarıyla ülke ekonomisine zarar verilmesine kadar tüm tuşlara basılıyor.

CHP, GAZZE'Yİ DE İSTİSMAR ETTİ!



CHP, gerilim ve istismar siyasetine Gazze soykırımını alet etti. 50 bin masum katledilirken, 'Bize ne Filistin'den' diyerek tam 18 aydır sustukları, topraklarını savunan Filistinli direnişçilere 'terörist' iftirası attıkları bir insani trajediden siyasi rant sağlamaya çalıştılar. Şunu açık ve net söylemek isterim, oyuncular değişmiş olsa da oynanan oyunun aynı olduğunu biz biliyoruz. Milletimiz de ne yapılmaya çalışıldığının gayet farkında. Biz hizmet ve eser siyasetimizden kopmayarak onların tuzağına düşmüyoruz.

ORAYA UÇAK İNMEZ DİYENLER DE BUNLARDI



Geçen hafta ülkemizin en stratejik projelerinden biri olan Silvan Sulama Tüneli'nin kazılarına başladık, hamdolsun. Yine geçen hafta İstanbul Havalimanı'nda eşzamanlı üçlü bağımsız pist dönemini başlattık. Türkiye, Amerika'dan sonra bu uygulamayı hayata geçiren ikinci ülke oldu. Muhalefetin "Oraya uçak inmez" dediği havalimanına artık aynı anda üç uçak inip kalkıyor. Bugün de inançla, azimle, emekle, her cümlesi bilgi, tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi bir başarı hikâyesine daha şahitlik ediyoruz.



ERDOĞAN'DAN İKİ BAŞKANA AK PARTİ ROZETİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Bursa Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'e rozetlerini taktı.