Başkan Erdoğan: Depremin ardından İstanbul’da sıkıntılı bir durum yok

Başkan Erdoğan, TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, buradaki konuşmasına, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocukları misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek başladı. Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

Dünyadın dört bir yanından Türkiye'ye gelen çocuklara, sevinçlerine ortak olmalarından dolayı tek tek teşekkür eden Erdoğan, "Bu salondaki evlatlarımızdan başlayarak ülkemizin ve yeryüzünün dört bir yanındaki tüm çocukların 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu bayramı sizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum." diye konuştu.